«Пообещали, что не спустят»: новосибирскому полицейскому грозит суд за сбитого на зебре пешехода

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-05T10:20:16+03:00

За рулем «Ниссана» был работник ППС, он до сих пор не вышел на связь с родственниками пострадавшего парня

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Сбитый на улице Первомайской в Новосибирске молодой человек вышел из комы, но все еще находится в тяжелом состроянии, родственники собирают деньги на его лечение.

Напомним, авария произошла 21 октября напротив дома №218 по улице Первомайской. Водитель на Nissan Almera сбил 22-летнего молодого человека на пешеходном переходе.

Как удалось выяснить "КП", за рулем «Ниссана» был сотрудник ППС.

Анатолий, так зовут пострадавшего, получил множетсвенные переломы. Врачи ввели его в искусственную кому.

— На прошлой неделе, 1 ноября, я приехала в Новосибирск, потому что сама живу в Куйбышеве. Сразу поехала в больницу разговаривать с врачом, как раз в этот день Толя сам задышал и в это же время вышел из комы. Врачи сказали, что, если все будет нормально, скоро переведут его в интенсивную палату для восстановления, — рассказала "КП"-Новосибирск" родная сестра пострадавшего Анна Шестопалова.

Она также добавила, что пока неизвестно, сколько точно денег требуется.

— Пока в больнице с нас только пеленки просят, а как переведут из реанимации, надо будет искать какой-нибудь центр реабилитации, тогда и точно будет известно, какая сумма требуется, — отметила Анна.

Она рассказала, что также встречалась и со следователем, который ведет это дело.

— Следователь сказал, что суд будет месяца через два, сбивший брата водитель сам не объявляется, у нас даже нет его телефона. Также нам сказали, что его лишили водительских прав, и сейчас он отпущен до суда под подписку о невыезде. Скорее всего, его не посадят, светит только условный срок и компенсация, и в органах больше не сможет работать, — отметила Анна Шестопалова. — Делом занимается не полиция, а следственный комитет, поэтому пообещали, что не спустят так дело, хотя он и в органах работает.

Она также уточнила, что за два дня на лечение брата она собрала пять тысяч рублей. Все, кто хочет помочь Анатолию, могут связаться с Анной по телефону: 8-913-792-90-40.