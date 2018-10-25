2018-10-25T13:08:06+03:00
Общество

Ввели в искусственную кому: в Новосибирске ищут свидетелей аварии на «зебре» в Первомайском районе

Авария произошла вечером в воскресенье, 21 октября — в ней серьезно пострадал молодой человек
Надежда ЯРКОВА
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Родственники ищут свидетелей аварии, в которой пострадал 22-летний молодой человек. Фото предоставлено Дарьей Алсуфьевой.Родственники ищут свидетелей аварии, в которой пострадал 22-летний молодой человек. Фото предоставлено Дарьей Алсуфьевой.
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Родственники ищут очевидцев ДТП: молодой сибиряк находится в коме после наезда на «зебре». Авария произошла в воскресенье, 21 октября, напротив дома №218 по улице Первомайской. Водитель на Nissan Almera сбил 22-летнего молодого человека на пешеходном переходе.

— Это произошло где-то около 10 вечера, он шел к другу в гости. Анатолий, так его зовут, он сам не местный, из деревни, вообще из детдома, там у него в деревне семья живет, завтра брат его сводный приедет, и мы завтра поедем в полицию и в больницу к нему узнавать подробности. Я его подруга, он мне предложение сделал, кольцо искал обручальное уже, — рассказала Дарья Алсуфьева.

Она добавила, что родственникам сообщили о случившемся только на следующий день. Сейчас Анатолий в крайне тяжелом состоянии, врачи ввели его в искусственную кому.

— Сегодня должен прийти челюстно-лицевой врач его смотреть, потому что у него все, что ниже глаз на лице — все сломано, все лицевые кости, — говорит Дарья.

Она отметила, что по камерам видно, что он переходил на зеленый свет дорогу по «зебре», в положенном месте. Но само видео плохого качества, плохо видно из-за мокрой дороги и отбликов фар машин.

— Поэтому мы сейчас ищем свидетелей этой аварии, потому что в сводке ГИБДД пишут, что он переходил вне пешеходного перехода. И мы не знаем, что за человек его сбил, может у него есть деньги и он сможет откупиться или попытаться замять дело.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, или если у кого-то есть фото или видеозаписи, которые могут оказаться полезными для следствия, просьба позвонить по телефону: 8-953-789-03-14.

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