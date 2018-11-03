Самое дорогое ДТП, которое я видел: на трассе «Новосибирск-Барнаул» столкнулся 21 автомобиль

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-03T16:19:18+03:00

Стоимость только четырех поврежденных автомобилей, по предварительным оценкам, составляет порядка 15 миллионов рублей

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Метель и гололед спровоцировали массовое ДТП на трассе «Новосибирск-Барнаул»: по сообщениям очевидцев в соцсетях, в нескольких «паровозиках», растянувшихся по дороге, насчитывается в общей сложности 21 покореженный автомобиль. Пожалуй, самым дорогим стало столкновение четырех элитных машин. Судя по фото с места аварии, в ДТП приняли участие BMW X5, Land Rover Range Rover, Cadillac и Toyota Camry.

— Самая дорогая авария которую я видел, — пишут комментаторы в паблике «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

— «Черная суббота» для страховщиков, — язвят другие подписчики.

О пострадавших в массовом ДТП людях пока ничего не сообщается. Общая стоимость четырех помятых элитных автомобилей, по предварительным оценкам, составляет около 15-ти миллионов рублей. Размер причиненного ущерба предстоит выяснить страховым компаниям.