2018-11-03T09:11:14+03:00
Происшествия

Голый лед: в Новосибирской области из-за погодных условий переворачиваются автомобили, один автобус ушел с трассы

Публикуем подборку аварий на дорогах области
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Недалеко от Евсино автобус сошел с трассы.Недалеко от Евсино автобус сошел с трассы.Фото: АСТ-54
Изменить размер текста:

В Искитимском районе, рядом со станцией Евсино пассажирский автобус скатился с дороги. В управлении МВД сообщают, что пострадавших нет.

На этой дороге случилась еще одна авария — автомобиль перевернулся на крышу. Из-за двух ДТП на дороге Р256 случился затор в обе стороны.

Там же, рядом с Евсино, еще одно ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: Автобердск.

Там же, рядом с Евсино, еще одно ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: Автобердск.

Ночью в Чановском районе при движении в направлении Венгерово автомобиль опрокинулся и частично ушел под воду. За ночь машина буквально вмерзла в водоем. В управлении МВД сообщают:

- Опрокидывание случилось накануне вечером. Пострадавших нет.

В Чановском районе машина вмерзла в воду. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Чановском районе машина вмерзла в воду.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Еще одна авария случилась сегодня на Бердском шоссе, недалеко от клиники Мешалкина. По данным «Службы эвакуации АСТ-54», трактор чистил снег, когда в него въехала «Тойота».

— В результате ДТП трактору оторвало снегоуборочную щетку, также сильно пострадал легковой автомобиль. Пострадавших нет, — сообщают в паблике.

Эту машину занесло, девушка влетела в снегоуборщик. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Эту машину занесло, девушка влетела в снегоуборщик.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Другое сообщество в социальных сетях «Инцидент.Новосибирск» сообщает об аварии на Гусинобродском шоссе. В ДТП пять пострадавших. Поздно вечером легковой автомобиль «Опель» столкнулся с грузовиком, груженным углем.

-По словам очевидцев, в результате аварии пострадали четыре девушки и парень, все они сейчас в больнице в тяжелом состоянии, — сообщают в паблике.

Автомобиль столкнулся с грузовиком. Несколько пострадавших. Фото: vk.com/incident_nsk

Автомобиль столкнулся с грузовиком. Несколько пострадавших. Фото: vk.com/incident_nsk

Сегодня утром, мы сообщали об аварии в Заельцовском районе, где погибли два человека. На данный момент, как сообщили в МВД, один из троих пострадавших скончался в больнице.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в управлении МСЧ Новосибирской области просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. При сборах в дальний путь с собой необходимо взять: домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженными аккумуляторными батареями, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. А также суточный запас продуктов питания с учетом потребностей и горячий чай.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Слишком безупречно: новосибирец попал на шоу «Голос», но к нему никто не повернулся
Молебен, Майданов, фейерверк: как Новосибирск отпразднует День народного единства
Новосибирцы против переименований остановок «Стадион Спартак» и «Химзавод»
Страшное ДТП в Новосибирске: Двое погибли, трое в больнице
Сушилка вместо качелей: находчивый дубонос облюбовал ванну волонтера для игр
«Успокойся, успокойся!»: сибиряк перепел Ольгу Бузову под мостом
На одну больницу меньше: в Новосибирске закрывают отделение для рожениц с туберкулезом
В Новосибирской области устроят «конкурс красоты» среди коров и лошадей
«Он поступил мужественно»: депутат Госдумы попросил наградить врача «скорой», сломавшего шлагбаум
Из Новосибирска в Японию: три лисички фенек уехали в детский зоопарк Хигасимацуяма
Берегите руки, ноги: более 70 новосибирцев оказались в травмпунктах из-за гололеда за два дня
Голосуй за нашего участкового: Евгения Елагина из Новосибирска участвует в народном конкурсе
«Впрочем, ничего нового»: «Сибирь» проиграла «Словану»
МРТ для тигрицы: новосибирские ветеринары обследовали хищницу, упавшую в обморок на сцене
Погода в Новосибирске на день: 2 ноября будет минус 1 градус
Поцелуй от скворца: спасенная птичка удивила своей реакцией
«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных
Опух и облез: шестилетний мальчик после стрижки в барбершопе оказался в больнице
В трусах и кружевах: девушки измазались мукой ради откровенного клипа в старинном особняке
Места для инвалидов и депутатов: новосибирских блогеров чуть не задавила иномарка на тротуаре
«Было, но прошло»: видео, как новосибирец похмеляется на своей кухне, собрало миллионы просмотров
«Помоги разослать»: в Новосибирске мошенники собирают деньги на лечение мифическому ребенку
Мертвая женщина найдена под окнами общежития НГУ
Волонтеры просят помощи: в Новосибирске ищут девочку-подростка с зелеными глазами
47 рублей за литр: в Новосибирске подорожал бензин и дизельное топливо
Сувенир на память: грузчик аэропорта украл со склада серебряные монеты на 260 тысяч
В Новосибирске ищут пожилую женщину в пуховике и унтах с лисой: страдает провалами в памяти
Погода на день в Новосибирске: 1 ноября на улицах будет скользко