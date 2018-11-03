Голый лед: в Новосибирской области из-за погодных условий переворачиваются автомобили, один автобус ушел с трассы

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-03T09:11:14+03:00

Недалеко от Евсино автобус сошел с трассы. Фото: АСТ-54

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В Искитимском районе, рядом со станцией Евсино пассажирский автобус скатился с дороги. В управлении МВД сообщают, что пострадавших нет.

На этой дороге случилась еще одна авария — автомобиль перевернулся на крышу. Из-за двух ДТП на дороге Р256 случился затор в обе стороны.

Там же, рядом с Евсино, еще одно ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: Автобердск.

Ночью в Чановском районе при движении в направлении Венгерово автомобиль опрокинулся и частично ушел под воду. За ночь машина буквально вмерзла в водоем. В управлении МВД сообщают:

- Опрокидывание случилось накануне вечером. Пострадавших нет.

В Чановском районе машина вмерзла в воду.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Еще одна авария случилась сегодня на Бердском шоссе, недалеко от клиники Мешалкина. По данным «Службы эвакуации АСТ-54», трактор чистил снег, когда в него въехала «Тойота».

— В результате ДТП трактору оторвало снегоуборочную щетку, также сильно пострадал легковой автомобиль. Пострадавших нет, — сообщают в паблике.

Эту машину занесло, девушка влетела в снегоуборщик.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Другое сообщество в социальных сетях «Инцидент.Новосибирск» сообщает об аварии на Гусинобродском шоссе. В ДТП пять пострадавших. Поздно вечером легковой автомобиль «Опель» столкнулся с грузовиком, груженным углем.

-По словам очевидцев, в результате аварии пострадали четыре девушки и парень, все они сейчас в больнице в тяжелом состоянии, — сообщают в паблике.

Автомобиль столкнулся с грузовиком. Несколько пострадавших. Фото: vk.com/incident_nsk

Сегодня утром, мы сообщали об аварии в Заельцовском районе, где погибли два человека. На данный момент, как сообщили в МВД, один из троих пострадавших скончался в больнице.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в управлении МСЧ Новосибирской области просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. При сборах в дальний путь с собой необходимо взять: домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженными аккумуляторными батареями, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. А также суточный запас продуктов питания с учетом потребностей и горячий чай.