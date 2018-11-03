Голый лед: в Новосибирской области из-за погодных условий переворачиваются автомобили, один автобус ушел с трассы
В Искитимском районе, рядом со станцией Евсино пассажирский автобус скатился с дороги. В управлении МВД сообщают, что пострадавших нет.
На этой дороге случилась еще одна авария — автомобиль перевернулся на крышу. Из-за двух ДТП на дороге Р256 случился затор в обе стороны.
Там же, рядом с Евсино, еще одно ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: Автобердск.
Ночью в Чановском районе при движении в направлении Венгерово автомобиль опрокинулся и частично ушел под воду. За ночь машина буквально вмерзла в водоем. В управлении МВД сообщают:
- Опрокидывание случилось накануне вечером. Пострадавших нет.
В Чановском районе машина вмерзла в воду.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Еще одна авария случилась сегодня на Бердском шоссе, недалеко от клиники Мешалкина. По данным «Службы эвакуации АСТ-54», трактор чистил снег, когда в него въехала «Тойота».
— В результате ДТП трактору оторвало снегоуборочную щетку, также сильно пострадал легковой автомобиль. Пострадавших нет, — сообщают в паблике.
Эту машину занесло, девушка влетела в снегоуборщик.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Другое сообщество в социальных сетях «Инцидент.Новосибирск» сообщает об аварии на Гусинобродском шоссе. В ДТП пять пострадавших. Поздно вечером легковой автомобиль «Опель» столкнулся с грузовиком, груженным углем.
-По словам очевидцев, в результате аварии пострадали четыре девушки и парень, все они сейчас в больнице в тяжелом состоянии, — сообщают в паблике.
Автомобиль столкнулся с грузовиком. Несколько пострадавших. Фото: vk.com/incident_nsk
Сегодня утром, мы сообщали об аварии в Заельцовском районе, где погибли два человека. На данный момент, как сообщили в МВД, один из троих пострадавших скончался в больнице.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в управлении МСЧ Новосибирской области просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. При сборах в дальний путь с собой необходимо взять: домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженными аккумуляторными батареями, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. А также суточный запас продуктов питания с учетом потребностей и горячий чай.