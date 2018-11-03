2018-11-03T07:52:44+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в Новосибирске: Двое погибли, трое в больнице

Водитель не справился с управлением и врезался в столб
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Двое в машине пострадали, трое госпитализированы.Двое в машине пострадали, трое госпитализированы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

ДТП случилось этой ночью, в 3.40 в Заельцовском районе Новосибирска. За рулем «Субару Импреза» находился 21-летний водитель, он ехал по улице Георгия Колонды в сторону Красного проспекта, не справился с управлением и врезался в столб.

— В результате аварии от полученных травм скончались на месте водитель иномарки и его пассажирка — неустановленная девушка около 20 лет. Трое неустановленных пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Личности погибшей и раненных устанавливаются. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

По прогнозу Западно-сибирского гидрометцентра, сегодня в Новосибирске ожидается метель, на дорогах гололедица.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голый лед: в Новосибирской области из-за погодных условий переворачиваются автомобили, один автобус ушел с трассы
Сушилка вместо качелей: находчивый дубонос облюбовал ванну волонтера для игр
«Успокойся, успокойся!»: сибиряк перепел Ольгу Бузову под мостом
На одну больницу меньше: в Новосибирске закрывают отделение для рожениц с туберкулезом
В Новосибирской области устроят «конкурс красоты» среди коров и лошадей
«Он поступил мужественно»: депутат Госдумы попросил наградить врача «скорой», сломавшего шлагбаум
Из Новосибирска в Японию: три лисички фенек уехали в детский зоопарк Хигасимацуяма
Берегите руки, ноги: более 70 новосибирцев оказались в травмпунктах из-за гололеда за два дня
Голосуй за нашего участкового: Евгения Елагина из Новосибирска участвует в народном конкурсе
«Впрочем, ничего нового»: «Сибирь» проиграла «Словану»
МРТ для тигрицы: новосибирские ветеринары обследовали хищницу, упавшую в обморок на сцене
Погода в Новосибирске на день: 2 ноября будет минус 1 градус
Поцелуй от скворца: спасенная птичка удивила своей реакцией
«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных
Опух и облез: шестилетний мальчик после стрижки в барбершопе оказался в больнице
В трусах и кружевах: девушки измазались мукой ради откровенного клипа в старинном особняке
Места для инвалидов и депутатов: новосибирских блогеров чуть не задавила иномарка на тротуаре
«Было, но прошло»: видео, как новосибирец похмеляется на своей кухне, собрало миллионы просмотров
«Помоги разослать»: в Новосибирске мошенники собирают деньги на лечение мифическому ребенку
Мертвая женщина найдена под окнами общежития НГУ
Волонтеры просят помощи: в Новосибирске ищут девочку-подростка с зелеными глазами
47 рублей за литр: в Новосибирске подорожал бензин и дизельное топливо
Сувенир на память: грузчик аэропорта украл со склада серебряные монеты на 260 тысяч
В Новосибирске ищут пожилую женщину в пуховике и унтах с лисой: страдает провалами в памяти
Погода на день в Новосибирске: 1 ноября на улицах будет скользко