Страшное ДТП в Новосибирске: Двое погибли, трое в больнице

СЕГОДНЯ 07:52 2018-11-03T07:52:44+03:00

Водитель не справился с управлением и врезался в столб

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ДТП случилось этой ночью, в 3.40 в Заельцовском районе Новосибирска. За рулем «Субару Импреза» находился 21-летний водитель, он ехал по улице Георгия Колонды в сторону Красного проспекта, не справился с управлением и врезался в столб.

— В результате аварии от полученных травм скончались на месте водитель иномарки и его пассажирка — неустановленная девушка около 20 лет. Трое неустановленных пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Личности погибшей и раненных устанавливаются. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

По прогнозу Западно-сибирского гидрометцентра, сегодня в Новосибирске ожидается метель, на дорогах гололедица.