В час пик дороже: новосибирский депутат выступил за повышение проезда по времени

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-31T09:50:02+03:00

Депутат считает, что динамические тарифы за проезд можно применить и в новосибирском транспорте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, новосибирский депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев поддержал предложение Минтранса о введении динамического тарифа за проезд.

— На самом деле ничего нового Минтранс не предлагает, эта система используется во многих странах мира, позволяя разгрузить общественный транспорт в часы пик. Кроме этого, снижение тарифов во внепиковые периоды работы транспорта — это, в первую очередь, забота о горожанах, которые смогут платить меньше, — отметил Дмитрий Савельев.

Он также добавил, что эта система используется и в Новосибирске, например, в кинотеатрах. Она позволяет загрузить кинотеатры в утренние часы и дает возможность за небольшую сумму смотреть фильмы пенсионерам, студентам и многодетным семьям. Или, как пример, многофазовые счетчики, которые учитывают использование электроэнергии в разное время суток, что позволяет новосибирцам платить меньше по коммунальным счетам.

Дмитрий Савельев предложил проанализировать все сферы и понять, где еще также, используя динамические тарифы, можно снизить цены в городе.

Отметим, что обсуждение повышения проезда в транспорте в Новосибирске обсуждается не один месяц: на повышении настаивают новосибирские перевозчики. Последний раз тариф на проезд в общественном транспорте в Новосибирске поднимали в феврале 2015 года.