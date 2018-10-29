2018-10-29T14:06:21+03:00
Происшествия

«Слабо реагируем»: Андрей Травников раскритиковал работу по тушению пожара в Искитимском районе

Огонь распространился на 100 гектаров сухой травы
Александра БРУНЯ
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Эксперты уверены, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.Эксперты уверены, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Искитимском районе на прошедших выходных произошел очень крупный пожар.

— Палы травы из-за сильного ветра могли перекинуться на поселки Сосновка и Новолебедевка, но ситуацию удалось стабилизировать. Очаги возгорания ликвидированы, от огня спасены более 300 домов, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Эксперты уверены, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Возможно кто-то забыл потушить мангал или костер после пикника. Пожар тушили и спасатели, и местные жители, и ликвидировать его удалось буквально в 30 метрах от жилых домов. Такая ситуация не устроила главу региона:

— Если мы так слабо реагируем, когда нет объявленного пожароопасного периода, то как же будем реагировать, когда наступит зима — в период возгораний в частном жилом секторе? — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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