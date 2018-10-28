«Ехали, чуть не задохнулись»: на границе Новосибирской области и Алтайского края бушует пожар

СЕГОДНЯ 19:47 2018-10-28T19:57:02+03:00

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В Сибири сильный ветер мешает работать пожарным на границе двух регионов. Огонь подошел почти вплотную к федеральной трассе Р-256, что соединяет Новосибирскую область и Алтайский край, горят деревья и трава, плямя вот-вот может перекинуться на дорогу и проезжающие автомобили. Фотографии публикует Новосибирская служба эвакуации АСТ-54. А в МЧС говорят о сильных порывах ветра — до 23 метров в секунду.

— Не перекрыта трасса, мы заехали и чуть не задохнулись, полосы стоят, в машину дым начинает затягивать. Думаю, кто ехал по встречке, машины обгорели, потому что мы ехали по другой полосе и было горячо, — пишет очевидец.

Горят поля вблизи Заринска (Barnaul22).Автор: Nikita Savinow

https://vk.com/barneos22 Фото: Barnaul 22.

Люди отмечают, что зарево пожара видно с микрорайона ОбьГэс в Новосибирске.

- Трасса Усть-Калманка - Алейск, горят поля: видимость ноль, огонь через дорогу, дышать нечем! Дорога не перекрыта, - сообщает паблик Barnaul 22.