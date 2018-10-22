Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов

22 Окт. 14:34 2018-10-22T16:38:50+03:00

О том, как появилось нашумевшее видео, рассказал общественник Ростислав Антонов. Об этом – в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Прожиточный минимум новосибирца подняли на 89 рублей. После этого пенсионерка пошла к министру социального развития Ярославу Фролову.

— Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения, — сказала женщина, купившая соль, спички, мыло и веревку.

Видео с этими кадрами стало очень популярным. Снимали его, как выяснилось, активисты общественной организации «Гражданский патруль». Руководитель движения Ростислав Антонов рассказал об этой акции в эфире Радио «Комсомольская правда».

Веревка и мыло для министра - общественник рассказал о последствиях необычной акции. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Нам написали пенсионеры, что есть такая мысль, мы поддержали. Мы лишь помогли правильно это дело оформить, - сказал он.

Собеседник также добавил, что на пенсионерку свалилось повышенное внимание.

- Никто не ожидал, что будет такой резонанс, она почти не берет трубку. Она сама не ожидала, что станет героем всей страны, - прокомментировал Антонов. - Я переживаю за бабушку, чтобы она спокойно это все дело перенесла. Внимание может сказаться на здоровье пожилого человека.