2018-10-22T16:38:50+03:00
Общество

Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов

О том, как появилось нашумевшее видео, рассказал общественник Ростислав Антонов. Об этом – в эфире Радио «Комсомольская правда»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На пенсионерку свалилось повышенное внимание. Фото: «Гражданский патруль».На пенсионерку свалилось повышенное внимание. Фото: «Гражданский патруль».
Изменить размер текста:

Прожиточный минимум новосибирца подняли на 89 рублей. После этого пенсионерка пошла к министру социального развития Ярославу Фролову.

— Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения, — сказала женщина, купившая соль, спички, мыло и веревку.

Видео с этими кадрами стало очень популярным. Снимали его, как выяснилось, активисты общественной организации «Гражданский патруль». Руководитель движения Ростислав Антонов рассказал об этой акции в эфире Радио «Комсомольская правда».

Веревка и мыло для министра - общественник рассказал о последствиях необычной акции. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

00:00
00:00

- Нам написали пенсионеры, что есть такая мысль, мы поддержали. Мы лишь помогли правильно это дело оформить, - сказал он.

Собеседник также добавил, что на пенсионерку свалилось повышенное внимание.

- Никто не ожидал, что будет такой резонанс, она почти не берет трубку. Она сама не ожидала, что станет героем всей страны, - прокомментировал Антонов. - Я переживаю за бабушку, чтобы она спокойно это все дело перенесла. Внимание может сказаться на здоровье пожилого человека.

Веревку и мыло..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке