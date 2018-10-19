Такому не обрадуешься: новосибирские пенсионеры принесли министру соцразвития подарок, равный надбавке к пенсии

19 Окт. 08:22 2018-10-19T11:21:45+03:00

Пенсионеры купили на сумму надбавки к пенсии мыло, веревку, соль и спички. Фото и видео предоставлено "Гражданским патрулем".

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Новосибирские пенсионеры ответили на новое повышение прожиточного минимума на 89 рублей. Впятницу, 19 октября в знак протеста они вручили подарок, равный этой сумме, министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову. Об этом рассказали в общественной организации «Гражданский патруль».

В подарочный набор для министра помимо бруска хозяйственного мыла и бельевой веревки вошли также спички и пачка соли.

— Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения, — добавила у входа в здание минсоцразвития региона пенсионерка из Новосибирска Елена Владимировна.

Напомним, новую сумму величины прожиточного минимума пенсионера утвердили парламентарии региона в минувший понедельник, 15 октября, сразу в двух чтениях.

Сумма в 89 рублей была установлена министром Ярославом Фроловым. По его предложению в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составит 8814 рублей, это почти на 1% больше суммы, получаемой пенсионерами в этом году.

Сравнив цены, КП прикинула, что можно купить на 89 рублей в новосибирских магазинах. Так, например, на эту сумму можно взять три йогурта по 150 гр., либо 0,5 кг вареной колбасы, либо литр молока и 0,3 кг сухарей с изюмом.