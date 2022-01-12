«Мама и бабушка говорят, что пора обзавестись семьей»: мисс Россия — 2013 попала на «Дом-2»

Парой себя Эльмира и Алексей еще не объявили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/instagram.com/gerkinsohn

27-летняя Эльмира Абдразакова, завоевавшая 9 лет назад титул «Мисс Россия», прошла кастинг на «Дом-2». Об этом девушка призналась своим подписчикам в Инстаграме. В посте она написала, что для нее это некий социальный эксперимент над собой. Эльмира хочет проверить, как с ней будут взаимодействовать участники и сможет ли она найти свою любовь.

«Я ЛЮБЛЮ ПРЕКЛОНЯТЬСЯ ПЕРЕД МУЖЧИНОЙ»

Весной 2003 года казалось, что студентке СГУПСа Эльмире Абдразаковой завидовали все девушки страны. Это была почти сказка о Золушке. Эля приехала учиться в Новосибирск из небольшого провинциального городка в Кемеровской области, параллельно подрабатывала официанткой. Чудом ее заметили, пригласили в модельное агентство, а потом и на конкурс. Так красавица и завоевала один из самых престижных титулов в мире красоты. Но это было много лет назад. Больших высот в моделинге Эльмира так и не достигла. В Инстаграме выкладывала кадры с фотосессий, из путешествий, а в прошлом году девушку прорвало, и она призналась подписчикам: настоящего успеха не случилось. Как выразилась Эля, «папика нет», да и семью свою — маму и младшего брата — содержит сама, причем великих денег не зарабатывает. Говорила, что ее настиг кризис, понимала: необходимо развитие. Так Эльмира решила раскручивать себя как бренд. Начала вести свое шоу на YouTube. Видимо, следующей ступенькой раскрутки и стал телепроект «Дом-2».

Эльмира - эффектная девушка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее красавица говорила, что отношения с мужчинами не ее конек.

— Я очень легко вхожу в отношения. Парадокс заключается в том, что они длятся ровно 6 месяцев. Когда отношения начинаются, я в них прямо погружаюсь целиком и полностью. Мне нравится преклоняться перед мужчиной, я от этого всего безумно кайфую, — рассказывала Эльмира на одной из передач с психологом. — Я рассталась с парнем, потому что он сказал, что не хочет серьезных отношений. Почему так происходит?

Психолог ответил, что в отношениях нужно выбирать себя и искать партнера, с которым есть схожие перспективы. А если не получается, надо уметь вовремя прощаться.

«ТОЛЬКО НЕ АДЕЕВ!»

Сначала об участии Абдразаковой в «Доме-2» узнали фанаты красавицы в Инстаграме. Многие сразу раскололи искательницу приключений, догадавшись, что та выразит свою симпатию Алексею Адееву (сказать сразу, к кому пришла новенькая, необходимо по условиям проекта. — Ред.). «Только не Адеев!» — восклицали подписчики Эльмиры.

И вот в одном из последних выпусков на шоу пришли три новые участницы. Среди них была и Эльмира, или, как ее назвал ведущий Андрей Черкасов, «девушка в голубой шубке». Перед камерами экс-мисс Россия рассказала о себе:

Эльмира решила найти любовь. Фото: скриншот из видео

— Так сложилось, что к 27 годам я не смогла обрести свое счастье. Были какие-то попытки, только все они с треском провалились. Мне уже и мама, и бабушка говорят, что пора обзавестись семьей, но я не могу сказать, что ежеминутно готова к этому. Мне в первую очередь важно найти партнера, который максимально хочет добиться каких-то целей и захватить мир вместе со мной. Я в первую очередь ищу не любовь, а сильного партнера.

Эльмира призналась на лобном месте, что симпатию у нее вызывает Алексей Адеев. Мужчина ранее уже участвовал в проекте в 2005 году. Тогда он смог покорить сердце Алены Водонаевой, но ушел со знаменитой телестройки не в загс, а… в тюрьму. Как оказалось, за год до прихода на ТВ парень устроился в риелторскую фирму и обманул первую же свою клиентку. Ему дали 4,5 года. После освобождения Алексей открыл свою пиццерию, а потом снова пришел на проект. Чем же привлек нашу красавицу бывший заключенный?

— Мне он кажется очень целеустремленным. Судя по тем сериям, которые я видела, это человек, умеющий сопереживать. На экране я увидела именно это, — поделилась первым впечатлением о своем избраннике Эльмира.

Участники разыграли небольшую сценку. Фото: скриншот из видео

Во время знакомства мисс Россия и Алексей разыграли небольшую сценку под названием «Ворчливая жена», а после Эля прочитала ему стихотворение собственного сочинения.

В Инстаграме подписчики Эльмиры предостерегают ее насчет телешоу: «Голая там не бегай. С кем попало не водись! Бойся скрытых камер», — и напоминают о том, что репутация дороже всего. Эльмира же не боится и честно признается: выпускница «Дома-2» Ольга Бузова для нее пример, ведь она сама сумела себя сделать. Видимо, мисс Россия девятилетней выдержки надеется на подобный результат.

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