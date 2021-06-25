Титул самой красивой девушки страны Эльмира получила 8 лет назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восемь лет назад о «Мисс России» Эльмире Абдразаковой судачила вся страна: после ее победы на конкурсе красоты грянул скандал. Всплыли фотографии тогда еще 17-летней новосибирской студентки из ночного клуба, где она с сигаретой и бокалом вина. Эльмира тогда даже удалила свою страницу«ВКонтакте», переживала. Но теперь сама откровенничает в «Инстаграме». Правда, своим последним постом девушка напугала подписчиков. Многие стали переживать, что случилось с «Мисс России» Эльмирой Абдразаковой.

Девушка эмоционально восприняла победу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как я устала от этого ярлыка «Мисс Россия» и как же мне надоело закрываться в этих бесконечных рамках под сотнями красивых обложек. Да, у меня галочка в инсте и всё выглядит очень прилизано и сладко, но вы не представляете, что происходит по ту самую сторону. Я начала осознавать, что мне не за чем просыпаться. Да, кто-то скажет: «У неё всё есть, тачки, шмотки, папик какой-нибудь». Да нет у меня никого, и тачек нет, и квартиры нет. Я сама содержу свою семью, я не вижу цели и не понимаю, к чему мне идти, куда стремиться, - поделилась красавица.

Эльмира - эффектная девушка, но пары у нее нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подписчики тут же бросились ее утешать:

- Вы молодец, что это написали, не каждый решится. Возможно, действительно пора поменять свою жизнь кардинально и заняться тем, чем хочется.

- Надо крепиться, не смотря ни на что! Удачи вам и здоровья!

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с самой Эльмирой, чтобы узнать, что сейчас происходит у нее в жизни.

«СЕЙЧАС СТАЛА ПРОБИВАТЬСЯ Я НАСТОЯЩАЯ»

2 марта 2003 года многие девушки, глядя на Эльмиру, откровенно завидовали: у студентки Сибирского государственного университета путей сообщения, казалось, сбылись все мечты. А ее путь был похож на сказку. Девушку растила одна мама – преподаватель хоровой школы. На конкурсе брюнетка представляла родной город Междуреченск Кемеровской области, где тогда жила ее семья. Хотя сама Эльмира жила уже в Новосибирске, училась там и там же попробовала себя в роли модели.

После конкурса Эльмира куамоа квартиру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я действительно устала от того, что меня воспринимают только как «Мисс России». Потому что все равно стереотип такой есть: что вот она продажная девушка, она купила корону… И само это звание накладывает определенные обязательства – у меня в инстаграме всегда был образ такой позитивной, открытой девушки. Но сейчас стала пробиваться я настоящая, и я хочу показать, что я могу творить что-то масштабное, хочу попробовать себя в творчестве. Чтобы понять, способно ли оно меня элементарно прокормить.

- Эльмира, в «Инстаграме» вы упомянули, что содержите всю семью: есть какие-то трудности в финансовом плане?

- Мы в семье подхватываем друг друга: когда-то меня поддерживает мама, когда-то я ее. Такого, чтобы нам совсем не хватало денег, нет: недавно мы отдыхали в Тунисе. В целом, у меня есть рассчитанный бюджет, который помогает мне не умереть с голоду. И, конечно, заботимся обе о моем младшем брате: тем более, у него сейчас возраст такой – 12 лет, зависает в компьютерных играх.

Эльмира не ожидала, что после конкурса разгорится скандал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«БЫЛА ВЕДУЩЕЙ, РАБОТАЛА В «ГАЗПРОМЕ»

- А квартира у вас своя?

- Нет, мы квартиру в Москве так и не купили: после того, как продали квартиру в Новосибирске, мы купили комнату у метро в Москве – сейчас ее сдаем. А сами снимаем квартиру.

- Кем вы сейчас работаете?

- В свою время я была телеведущей, работала в кадровом отделе в «Газпроме», а сейчас я начинаю совершенно новый проект, о котором пока говорить не могу – для меня это как березка, которая легко качается, боюсь спугнуть.

Красавица живет вместе с мамой и братом. Фото: Евгения ГУСЕВА

- В соцсетях вы пожаловались на одиночество. Неужели и правда у вас нет парня?

- Нет, я одна, но и не тороплюсь,- призналась КП-Новосибирск Эльмира. – В этом плане мне очень близка идеология Запада: что и в 35 лет можно родить, и в 40. Хочу встретить умного мужчину, с чувством юмора, с которым я буду находиться как под крылом и чтобы он мог вдохновить меня. Но такого мужчину я еще не встретила. К тому же для создания семьи и рождения ребенка нужно быть самой как минимум не ребенком, но я до этого пока не доросла.

Эльмира устала от стеретипов. Фото: Евгения ГУСЕВА

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