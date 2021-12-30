Спасатели праздника: Деды Морозы-альпинисты поздравили заболевших детей в Новосибирске

Спасатели в костюмах Дед Морозов поздравили детей Фото: Илья ИОНОВ

Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей. В палату к ним нельзя — все сидят на карантине, некоторые в группе риска по коронавирусу. Родители смогут забрать домой лишь 40 маленьких пациентов, большинство же встретит праздник в больнице. Как смельчаки спасли праздник — в фоторепортаже «КП-Новосибирск».

Внутрь больницы не попасть, а значит заказной Дедушка Мороз не попросит рассказать стишок. Фото: Никита МАНЬКО

Маленькие пациенты детской больницы скорой помощи в Новосибирске встречают Новый год в палатах. Домой их не пускают: из-за тяжелой болезни или карантина.

На помощь пришли спасатели — они в костюмах Дедов Морозов решили спуститься с крыши и постучаться в окна к ребятишкам.

Ребята и Снегурочку с собой прихватили. Фото: Никита МАНЬКО

— Мы представляем Всероссийский студенческий корпус спасателей, работаем с МЧС. Летом спасаем людей на воде, зимой в основном дежурим в местах катания на лыжах и «плюшках». Сегодня трое Дед Морозов из нашего отряда решили спуститься с крыши и удивить детей, — рассказали в студенческом корпусе спасателей.

Мужчины обвязались снаряжением и в мороз -15 градусов спустились с крыши. Дети радостно прильнули к окнам и выставили ладошки.

Главврач больницы Ростислав Заблоцкий. Фото: Никита МАНЬКО

— Мы безумно благодарны всем неравнодушным людям, которые помогли детям поверить в новогоднее чудо. Никакие телеканалы и игрушки, которыми мы детей заваливаем, не заменят детям праздник в кругу семьи, — рассказал главврач Новосибирской городской детской клинической больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

Мороз Дедам Морозам не страшен. Фото: Никита МАНЬКО

Врачи принимают детей круглосуточно с разными травмами, чаще всего приезжали дети на костылях, с переломами. На утро 30 декабря в больнице лежали 120 детей, но на праздник многих забирают домой родители.

Новый год в семье встретят всего 40 ребят, остальные 80 детей останутся праздновать в больнице. Врачи по возможности обещают пригласить родителей, чтобы дети не оставались одни.

Не все могут отправиться домой в Новогоднюю ночь. Фото: Никита МАНЬКО

— К сожалению, так получилось, что этот Новый год некоторые дети будут в больнице. Поэтому мы стараемся сделать этот праздник для них максимально безболезненным, — рассказал главврач детской больницы скорой помощи Ростислав Заболоцкий.

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