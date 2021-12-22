Женщина ослепла, прожив 13 лет в колодце теплотрассы в центре Новосибирска

Слепая сибирячка не выходила из люка с сентября. Фото: Скриншот из видео

Галине Шныриковой 74 года. Когда-то у нее были семья, дом и работа. После смерти мужа женщина оказалась на улице, и единственными, кто тогда протянул ей руку помощи, были бомжи. Сибирячка просила милостыню около церкви, а ее домом стал колодец теплотрассы практически в центре Новосибирска, на улице Фабричной. 13 лет Галина провела под землей. Год назад женщина потеряла зрение, и тогда ее существование превратилось в настоящий ад. Бездомная уже отчаялась и покорно ждала смерти, но неожиданно с Галиной случилось самое настоящее новогоднее чудо. Про нее узнали волонтеры благотворительной организации «Маяк» и новосибирский видеоблогер Дмитрий Кабанов. Они вызволили сибирячку из колодца, поселили в приюте и сейчас помогают восстанавливать документы, чтобы она смогла получать пенсию и вернуться к нормальной жизни.

Подробности этой трагичной истории со счастливым концом — в материале КП-Новосибирск.

Раньше у сибирячки были дом и семья. Фото: Скриншот из видео

«МЕНЯ ВЫБРОСИЛИ НА ПОМОЙКУ, КАК НЕНУЖНУЮ ВЕЩЬ»

Галина не всегда жила на улице. По воле судьбы в один день ее жизнь изменилась на 180 градусов.

— Я 18 лет жила без регистрации с мужчиной недалеко от города. Мы вместе купили дом и вели хозяйство, работали на ТЭЦ тоже вместе. Потом он сильно заболел, у него диагностировали рак. Я всегда была рядом, ухаживала за ним. А в 2008 году он умер. Я долго не могла прийти в себя от горя, очень его любила. Но неожиданно на пороге появились его родственники с каким-то поддельным завещанием. Они меня выгнали, выбросили на помойку, как ненужную вещь. Вот так я осталась на улице. Родственников и знакомых, которые могли бы приютить и поддержать меня, в городе нет. Да мне даже стыдно было сказать им, что меня выгнали, — поделилась с КП-Новосибирск Галина Шнырикова.

Пенсионерка просила милостыню у храма. Фото: Скриншот из видео

Женщина пошла на новосибирский вокзал, там местные бездомные научили ее подбирать пакеты с едой, которые выкидывают пассажиры поездов. Ночевала где придется: на лавочках, под кустом. Просила милостыню у церкви. Но гордость не позволяла сибирячке вымаливать помощь у прихожан. Обычно она стояла у собора молча с пластиковым стаканчиком.

С наступлением холодов Галина вспомнила про колодцы теплотрассы, где раньше ей часто приходилось бывать по работе.

Колодец располагается на улице Фабричной. Фото: Скриншот из видео

Так один из люков под мостом на улице Фабричной превратился для женщины в убежище. Тогда ей казалось, что это все временно и жизнь наладится.

МАМА ГАЛЯ

Бывало, что в сильные морозы в подземном убежище у Галины собиралось по 13 человек. Никого не выгоняли.

— Жили мы дружно, помогали друг другу. По утрам обычно делали обход, проверяли «кормушки» (процесс, когда бездомные копаются в мусорных контейнерах. — Ред.). Вы же выбрасываете мусор на помойку, не в доме же вы его копите. Вот вынесли вы, например, сломанный чайник, а мы отрываем шнур — и это уже металл. Дальше идешь — стоит электрическая печка или стиральная машинка, их надо разобрать. Баночки жестяные — это тоже металл. Все это сдается за деньги и тратится на продукты. У нас в люке был так называемый общак, все вносили свою лепту, — описывает нехитрый быт бездомная.

Галина прожила в колодце 13 лет. Фото: Скриншот из видео

Пенсионерка в своем убежище была за старшую. Относилась ко всем по-доброму, бомжи даже называли ее мамой Галей.

— Еду готовили прямо на этих трубах, они ведь очень горячие. Курицу жарили, картошку — что попадется. Вообще, зимой тут как в аду, невыносимо жарко. Чтобы самим не свариться, выбирались на улицу, проверяли «кормушки». «Домашники» (люди, у которых есть дом. — Ред.) относятся к нам по-разному. Находились даже спонсоры, которые выносили из дома старую одежду, одеяла, продукты. У меня, например, спонсором была учительница русского языка и литературы, хорошая, добрая женщина, — вспоминает сибирячка.

Так пролетело 13 лет. Но последний год оказался особенно сложным. Галина ослепла. У нее больше не было возможности делать обходы, добывать себе еду: с сентября она вообще перестала покидать колодец.

— Со мной жили два мужчины. Они меня не бросили: кормили, ухаживали, заботились. Я им очень благодарна, — со слезами говорит пенсионерка.

Женщина с болью вспоминает прожитые под землей годы. Это ежедневная борьба за выживание.

— Бывало, утром встанешь, а рядом покойник. При мне такое было. Стала ребят будить: «Смотрите, Саня что-то не двигается». А он голый прям лежит, как мама родила. Ребята мне: «Да нет, он еще живой, теплый». Конечно теплый — трубы-то горячие, но только не дышит. В люке еще постоянно были крысы, они и сейчас там. Питаются теми же продуктами, что и мы. Ночью спать вообще невозможно. А самое страшное — это малолетки. Они ведут себя по отношению к нам очень агрессивно, могут даже напасть, убить, — делится подробностями бездомной жизни Галина.

СПАСЕНИЕ

Таких историй в городе-миллионнике бесчисленное множество. Вероятно, Галину, как и ее собратьев, ждал бы традиционный финал. Но в канун Нового года произошло настоящее чудо.

— Мы узнали о Галине Константиновне от нашего постояльца. Приехали посмотреть, как и где она вообще живет, и ужаснулись. Женщина 74 года, а она в этом колодце с крысами — в антисанитарных условиях да еще и абсолютно слепая. Мы с ней поговорили и предложили помощь, она согласилась переехать в хостел, — рассказал руководитель благотворительной организации «Маяк» Александр Алексеев.

Волонтеры уговорили женщину переехать в хостел. Фото: Скриншот из видео

Помощь в переезде пенсионерке оказал новосибирский видеоблогер Дмитрий Кабанов. Парня очень тронула история бездомной женщины, и он снял о ней небольшой репортаж. Сейчас у Галины есть все необходимое, а главное — безопасная крыша над головой.

— В первый день ей было трудно. Она помылась и почти сутки проспала. Она ничего не ест — просто не хочет — и до сих пор отходит от жизни на улице, — добавляет Александр.

В хостеле также отметили, что их новая постоялица не стремится вернуться к прежнему существованию, не пытается убежать обратно в колодец, как это часто случается с бездомными.

Галине больше не надо добывать себе еду. Фото: Скриншот из видео

Волонтеры восстанавливают бабушке документы, чтобы она могла получать пенсию и ее было проще оформить в дом престарелых.

Благодарная сибирячка в видеосюжете на YouTube-канале обратилась ко всем жителям страны:

— Я 13 лет была бомжем. Люди, хочу к вам обратиться. Будьте добры друг к другу. Все мы ходим под Богом. Учите своих детей, как обращаться с нами. Мы такие же люди, как вы. Пожалуйста, прошу вас, помогайте друг другу. Спасибо вот этим людям, которые привезли меня сюда. Добра вам, здоровья. Спаси вас Господь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я аж заплакал, что спас человека»: питерский блогер помог бомжу — им оказался сибиряк, которого полгода искали по всей стране

Неравнодушие, доброта и социальные сети помогли мужчине начать новую жизнь и встретиться перед Новым годом с родными (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.