Пропавшего дальнобойщика из Новосибирска почти полгода искали родственники, полиция и волонтеры. Владимир Наумов в последний раз разговаривал с дочерью по телефону еще в июле, а потом бесследно исчез. Жизнь сибиряка перевернулась на 180 градусов, когда он остался без работы, документов и денег в совершенно чужом городе. На помойке у дома его случайно заметил питерский блогер Филипп Федорчук. Парень не прошел мимо, а приложил все усилия, чтобы сделать из бомжа человека и вернуть его обратно в семью. Эта волшебная история произошла в канун Нового года. Если вы думаете, что чудес не бывает, то мы готовы убедить вас в обратном.НА ДНЕВ январе 2020 года дальнобойщик из Новосибирска 47-летний Владимир Наумов уехал на заработки в Санкт-Петербург. Мужчина заселился в хостел, но с трудоустройством сразу как-то не задалось. В компании грузоперевозок попросили подождать и сибиряк, чтобы не возвращаться домой, решил поработать в такси. Спустя несколько месяцев вновь вернулся в компанию дальнобойщиков. А потом в России начался коронавирус.— Стали задерживать зарплату, а мне надо было оплачивать комнату в хостеле за неделю вперед. Я просил на работе выдать хотя бы небольшую сумму, но никто навстречу не пошел. Возвращаюсь в этот хостел, а там меня уже выселили и в счет долга 900 рублей забрали паспорт и телефон мобильный, — рассказывает КП-Новосибирск Владимир Наумов.Вот так неожиданно в одно мгновение человек остался без работы, без денег и крыши над головой. Без телефона тоже как без рук — позвонить родственникам невозможно, ни одного номера на память не знал. Спал в парках на лавочке, ел, что придется.— Поселился возле мусорки между жилыми домами в Московском районе, — продолжает историю своих скитаний сибиряк. — Познакомился с другими бездомными. Стали искать металл, макулатуру, чтобы сдать это и что-то купить. Узнал, что есть магазины, которые вечером выставляют в телегах приближающийся к просрочке товар. Это было можно бесплатно забирать и есть. Даже красная икра попадалась.Такой образ жизни стал постепенно затягивать Владимира. Холодные питерские ночи научили выпивать перед сном, чтобы не замерзнуть.— Я не брился, чтобы меня никто не узнал. Стыдно как-то было. — Признается сибиряк. — Мыться иногда ходили на озеро. Но это случалось редко. Иногда думал, что надо идти в контору свою, выбивать зарплату, выкупить документы и снять снова комнату. Но чем грязнее и вонючее я становился, тем дальше уходили эти мысли.ПРОСТО ШЕЛ МИМОФилипп Федорчук работает обычным работягой на автомобильном заводе. В свободное время снимает ролики в ТикТок и Инстаграм. Возможно, социальные сети и сделали его таким внимательным к тому, что происходит вокруг. В декабре парень возвращался с работы и заметил кучу вещей на помойке у дома.— Я стал приглядываться к этим вещам каждый вечер и отметил для себя, что их там становится больше и это не просто выброшенный хлам, кто-то явно обустраивал себе домик, — рассказывает Филипп. — Я подошел к мусорке и стал выяснять, что происходит. Так мы с Владимиром и познакомились. Оказалось, что в социальных сетях волонтеры «Лизы Алерт» еще в июле размещали ориентировку по поиску этого мужчины, что семья волнуется. Я позвонил поисковикам, оставил свой номер и буквально через несколько минут мне уже звонила дочь Владимира. У них получился очень трогательный разговор, оба плакали. Я и сам не стеснялся, аж заплакал, что спас человека. Никогда не проходите мимо!Историю сибиряка Филипп стал рассказывать в социальных сетях. Подписчики настаивали, что Володю нужно вытаскивать с мусорки и даже стали переводить деньги.Жизнь новосибирского бомжа стала меняться в лучшую сторону. Теперь у него появился мобильный телефон и он был на связи с семьей. Затем Филипп сводил грязного бездомного в баню, принес ему чистую одежду.— Люди, проникнувшись судьбой сибиряка, стали перечислять деньги ему в помощь. Я пошел и заплатил долг за хостел, забрал документы его, — вспоминает эту историю питерский блогер. — Потом снял ему нормальный отель. Мы договорились, что больше Вова не пьет. Но я все равно проверял, контролировал его. Он сдержал свое слово.ВОЗВРАЩЕНИЕЧерез несколько дней за отцом в Питер прилетела дочь Екатерина. Владимиру устроили сюрприз.— Я попросил родственников его забрать и увезти домой. После долгих скитаний необходима теперь реабилитация и чтобы рядом всегда кто-то был, — говорит Филипп Федорчук. — Мне даже удалось договориться с володиным работодателем и тот выплатил долг по зарплате. Так что он смог сам купить билеты на самолет до Новосибирска.Вернувшись домой, дальнобойщик сразу уехал в Алтайский край к матери. Пожилая женщина волновалась за сына больше всех, поэтому именно с ней мужчина проведет все новогодние каникулы.— Я 27 лет работал без отпуска, — говорит сибиряк. — Теперь отдыхаю. Матери по хозяйству помогаю. После Нового года пойду искать работу, но так далеко уже не поеду. Спасибо добрым людям из Санкт-Петербурга, что помогли вернуться, вытащили со дна, я бы сам, наверное, не смог. Так бы и сгинул там насовсем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Нам говорили, что он мертв»: Петербуржец помог бездомному найти семью, которую он не видел 16 летНищий, живший в подвале дома, оказался ветераном Афганистана, который в 2004 году приехал с Украины на заработки (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru