В Новосибирске полицейской, победившей на конкурсе красоты, продлили домашний арест после скандала с наркотиками. Фото: соцсети.

Заельцовский районный суд оставил под домашним арестом Александру Черемисину — лейтенанта внутренней службы, инспектор отдела архивной информации ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области. Ранее у девушки нашли синтетические наркотики и задержали ее.

— По результатам рассмотрения ходатайства следователя судом с учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемой преступления, сведений о ее личности, вынесено постановление о продлении срока домашнего ареста до 3 месяцев 30 суток, то есть до 15 февраля 2022 с сохранением ранее установленных запретов, — говорится на сайте Заельцовского районного суда.

Известно, что на заседании был адвокат Черемисиной, а сама она отсутствовала. В суде уточнили, что девушка в момент заседания была на проведении экспертизы.

Ранее КП-Новосибирск писала, сотрудницу новосибирской полиции задержали в октябре 2021 года. У 29-летней блондинки нашли синтетику. Она пояснила, что наркотики хранила для себя. Тогда у нее изъяли один полимерный пакет, завернутый в изоленту желто-зеленого цвета. Как показала экспертиза, в нем находилось 2,90 грамма синтетики.

Следователи завели на полицейскую уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере». Лейтенанту грозит срок до 10 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, Александра Черемисина не только работала в органах, еще она ходила по подиуму на конкурсах красоты. Так, в марте 2021 эффектная блондинка завоевала гран-при на конкурсе Miss Fashion 2021. Тогда она рассказывала, что участвовала в конкурсах, чтобы отвлечься от работы, почувствовать себя легкой и женственной.

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