«Хотела отвлечься от работы»: сотрудница новосибирской полиции, у которой нашли наркотики, оказалась победительницей конкурса красоты

Сибирячка работала в органах с 2016 года. Фото: соцсети

В Заельцовском районе Новосибирска взяли с поличным 29-летнюю бондинку. У девушки нашли сверток с синтетитическим наркотиком. А еще удостоверение сотрудника МВД. Задержанная — лейтенант внутренней службы, инспектор отдела архивной информации ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области Александра Ч.

— Сотрудница пояснила, что наркотики хранила для себя, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пикантность истории добавил тот факт, что девушка ранее уже была героиней публикаций в СМИ и широко известна новосибирской публике. Ведь она участвовала в конкусах красоты и была одной из самых заметных и милых девушек-полицейских.

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

Александра ранее шутила, что «родилась в погонах». Вся ее семья: мама, папа и старшая сестра служили в органах. Девушка сначала решила стать исключением и пошла работать в банк. Но потом все равно пришла к работе в МВД.

— Я в органах с 2016 года, начинала с должности следователя. Со временем меня повысили, и я стала инспектором отдела архивной информации информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области, в звании лейтенант внутренней службы, — рассказывала о себе журналистам КП-Новосибирск Александра. — Пока мне все нравится, не знаю, что будет дальше...

Девушка принимала участие в конкурсе красоты. Фото соцсети

Интервью она это давала в марте этого года. После того, как завоевала гран-при на конкурсе Miss Fashion 2021. Да, параллельно со службой в органах, Александра училась ходить по подиуму, заполняла анкеты на кастинги.

— Это был мой второй конкурс красоты. Пошла просто так, хотела отвлечься от работы. Теперь я должна представлять Россию на мероприятии международного уровня, которое должно состояться в ноябре 2021 года, — рассказывала лейтенант. — Я, когда учавствовала в конкурсе, то чувствовала себя такой легкой, женственной… Я надеюсь, что скоро встречу мужчину, который будет готов взять за меня ответственность, а я почувствую себя девочкой, — давала не стандартное для сотрудницы МВД интервью Александра.

Кстати, за участие в конкурсе красоты девушку тогда не похвалили. Как и за интервью, которые лейтенант раздавала журналистам. Была даже служебная проверка.

АРЕСТ ВМЕСТО ФИНАЛА

Еще одна грань жизни миловидной блондинки открылась совсем недавно. Оперативники задержали ее в Заельцовском районе на улице Линейной. Начали обыскивать, нашли порошок.

— У нее изъяли один полимерный пакет, завернутый в изоленту желто-зеленого цвета. Как показала экспертиза, в нем находилось 2,90 грамма синтетики, — сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере». Лейтенанту грозит срок до 10 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.

— Следователем регионального следственного управления назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается., — официально комментируют в пресс-службе регионального СК, подтверждая факт задержания сотрудницы МВД.

Вместо короны сибирячке уже надели браслет на ногу, поездка в ноябре на финал конкурса отменяется из-за домашнего ареста. Ближайшие два месяца, пока идет следствие, девушке придется дефилировать по квартире, а не по подиуму: суд избрал ей домашний арест.

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