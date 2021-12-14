Что такое «омикрон» и как его исследуют, рассказали в «Векторе». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образцы биоматериала с новым вариантом коронавируса «омикрон» от заболевших туристов из ЮАР. Журналист КП-Новосибирск получил ответ на запрос от «Вектора» и выяснил, насколько заразен и вынослив новый штамм, а также как его исследуют в лаборатории.

— Какие исследования проводятся над новым штаммом «омикрон»?

— В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала от заразившихся лиц, которое может занимать до двух недель, — рассказали КП-Новосибирск в «Векторе».

— Сколько времени займет исследование?

— Полный цикл исследований, предполагающий изучение способности вируса к заражению, оценку тяжести вызываемого им заболевания и степени ускользания от иммунного ответа, занимает до двух месяцев.

— Чем новый штамм отличается от предыдущих?

— Отличительной особенностью варианта «омикрон» является большой набор мутаций, многие из которых затрагивают спайк-белок, отвечающий за прикрепление вируса к клетке. Ранее данные мутации встречались в различных комбинациях, и было показано их влияние на усиление трансмиссивности (вероятности заражения при контакте) и контагиозности (заразности) вируса.

— Правда ли, что «омикрон» намного заразнее, но и безопаснее, а также что он скоро вытеснит все предыдущие штаммы?

— Быстрый рост заболеваемости в ЮАР и набор мутаций варианта «омикрон» позволяют предположить наличие у него способности к активной передаче среди населения. Есть первые признаки того, что заболевание протекает легче, в том числе у госпитализированных больных. Вместе с тем, эти ранние данные о конкурентных преимуществах и патогенном потенциале нуждаются в уточнении в различных демографических и эпидемиологических условиях.

— Может ли переболевший или привившийся пациент заболеть «омикроном»?

— На днях появились первые исследования на небольших выборках, посвященные способности сывороток привитых и переболевших нейтрализовать новый вариант «омикрон». Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что антитела хуже связываются с вирусом, что указывает на более высокие шансы повторного заражения, однако эти выводы следует считать предварительными, — говорится в ответе КП-Новосибирск «Вектора».

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