Новосибирскую студентку затравили за ролик, в котором она высмеивала 30-летних одногруппников

Одногруппники одобрили шутку, а пользователи соцсетей устроили травлю. Фото: соцсети

Студентка новосибирского педколледжа Лена Глотова* посмеялась над 30-летними одногруппниками в «ТикТоке». Мол, надеялась, что будет ходить на пары с молодыми спортсменами, а оказалось, что учиться пришли взрослые мужчины. Девушка придумала ироничные титры: «Поступаю в пед, думаю будут красавцы-спортсмены», а в качестве видеоряда показала фото одногруппников.

Сами герои видео ролик видели, посмеялись и разрешили публиковать. Одногруппницы и знакомые гламурной студентки стали шутить из-за возраста мужчин:

— Кто бы что ни говорил, они реально странно выглядят. Как будто 10 лет преподают в школе.

— Они выглядят как физруки уже сейчас, — так они реагировали на ролик.

Вскоре видео попало в крупные паблики, и начался скандал. Пользователи соцсетей стали травить девушку, обвинять в глупости и обиде на мужчин.

— Суть была не в том, что мои одногруппники не самые красивые. Они замечательные, у нас очень сплоченная группа, мы — заочники. Суть в том, что все девочки молодые: от 19 до 22 лет, а мальчики у нас учатся от 28-30 лет. Парни на видео получают второе образование по специальности «учитель физкультуры». Это было не в обиду никому, одногруппники это видели и смеялись. Я им показала видео, они говорили: «Да,да, заливай». Никаких обид, — рассказала КП-Новосибирск Елена Глотова*. — Угроз мне в личку не присылали, но столько оскорблений в комментариях я не получала за всю жизнь. Оскорбляли и обвиняли, что мы сами в этом виноваты. Возможно, я не так выразилась, и мы не так выставили это видео. В таком свете, что мне не нравится внешность парней, хотя это не так.

Девушка удалила ролик, но его стали постить в группы женоненавистников. Фото: соцсети

Однако после скандала девушка удалила видео из «ТикТока»:

— Думаю, все сталкивались с оскорблениями, хейтерами — даже в инстаграме. Через несколько дней все забудут, — уверена Елена Глотова*.

*Имена и фамилии изменены по просьбе героев публикации.

КСТАТИ

Всего пять процентов

Студентов старше 30 лет в Новосибирской области немного: в министерстве образования региона сообщили, что это около 5-6% всех учащихся на разных формах обучения и разных специальностях. Однако отдельной статистики по возрастным студентам у них нет.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Девушка может подать в суд»

— Девушка может подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации: ее видео комментируют оскорбительным способом. Нужно обращаться к администрации пабликов и привлечь авторов комментариев к административной отвественности через суд. Им грозит штраф от 20 тысяч рублей, а для юрлиц — 300 тысяч рублей, — сообщил новосибирский юрист Константин Зиновьев.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

— Если изучить профили людей, которые пишут оскорбления — они либо закрытые, либо в них всего 1-2 публикации. Это фейковые профили, и за травлей могут стоять всего один-два человека. Используя возможности соцсетей, они решили на девушке отыграть свою обиду. Кому-то это не показалось шуткой, и чье-то самомнение было ущемлено. Чтобы избежать такого — нужно воздержаться от саркастичных высказываний в отношении групп людей в соцсетях, — уверен новосибирский психолог Константин Зубахин.

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