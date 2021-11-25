«Он весной должен был жениться»: друзья рассказали о горняке среди оставшихся в шахте Кузбасса

Олег и Алена собирались пожениться весной. Фото: соцсети.
Друзья рассказали о 25-летнем Олеге Ковалеве, он оказался в списке среди людей оставшихся на шахте «Листвяжная». Оказалось, у парня этой весной должна была быть свадьба, а невесту он нашел именно на «Листвяжной». Девушка работает охранником на КПП шахты, а парень был первопроходцем в забое. Частые встречи на работе сблизили молодых людей и дружеские отношение плавно переросли в любовь. Олег готов был взять ответсвенность на себя не только за подругу, но и за ее маленькую дочь.
— Ребята были красивой парой. У них должна была быть свадьба весной. Они копили на нее. У них все хорошо было, а трагедия оборвала счастливую жизнь. Он был нормальный, адекватный парень, спокойный и добродушный, — рассказал КП-Новосибирск знакомый Олега — Евгений*.
Олег Ковалев до сих пор находится в шахте. Так как парень работал в забое, шанс остаться в живых у него - минимальный. Ведь именно первопроходцы из забоя первыми столкнулись с последствиями пожара на шахте.
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