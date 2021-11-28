Новосибирец потерял 17 тысяч рублей на советской свадебной страховке: его обманули лже-юристы

Страховка позволяла накопить на брак. Фото: предоставлено героем публикации

Нашлась новая жертва лже-юристов, которые обманывали пожилых людей. Напомним, жулики заманивали к себе сибиряков на бесплатные консультации, обещали добиться пересчета пенсии, а потом выманивали из сибиряков деньги. На них поступило больше 70 заявлений. В эту ловушку угодил и Николай Седов. Перебирая документы, он нашел старую свадебную страховку. Такое страхование было одним из самых популярных в советское время. Родители заключали страховой договор после рождения ребенка и ежемесячно делали взносы на счет. Когда ребенок женился, то можно было компенсировать расходы этими деньгами.

— Моя страховка оформлялась в 1990 году, и была рассчитана на 17 лет (до 2007 года). Получить выплату по данной страховке возможно в течение 15 лет после ее окончания. Страховка была на 1000 советских рублей плюс взносы каждый месяц по 5 рублей 20 копеек, — рассказал КП-Новосибирск Николай Седов.

Мужчина решил узнать, возможно ли сейчас получить выплаты по этой страховке. На сайте бесплатных юридических услуг сибиряк оставил рассказ о своем случае. После чего ему позвонили.

— В назначенное время я приехал с документами в эту фирму. Разговоров о том, что мой вопрос можно решить, было очень много, мне подробно объяснили, какие необходимо собрать документы, куда их отправлять, что в них писать. Даже указали сроки и сумму, которую я получу. Сумма была немаленькая — 114 тысяч рублей, — продолжает рассказ мужчина.

Мужчина отдал юристам 17 тысяч. Фото: предоставлено героем публикации

В итоге за «грамотное» юридическое разъяснение Николай отдал 17 тысяч рублей. Через пару дней сибиряк пришел и забрал документы, которые нужно было отправить на три разных электронных адреса.

— Когда я посмотрел эти заключения, то увидел, что они скопированы из интернета. Однако я все сделал, как сказали сотрудники фирмы, и стал ждать. В итоге пришел ответ на одно из двух отправленных писем. Я спросил у юристов, сколько по времени обычно ждут этих ответов. Они мне сказали, что не больше месяца после получения адресатом. И вот прошел месяц, мне звонят с данного заведения, просят приехать, так как все сроки вышли и необходимо что-то делать. Назначили встречу в этот же день, — говорит Николай.

В итоге мужчине озвучили новый прайс на услуги — 45 тысяч рублей. Николай понял, что это обман, и отказался от предложения фирмы.

— Неприятный осадок от уплаченных 17000 рублей за три письма и правовое заключение из интернета остался, — переживает Николай.

КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, что стоит делать потерпевшим от данной фирмы.

— При возбуждении уголовного дела лица, признанные потерпевшими, вправе предъявить гражданские иски на сумму ущерба к лицам, привлекаемым по уголовному делу, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов. — Прежде, чем обращаться к юристам, нужно проверить специалиста в реестре на сайте Министерства юстиции РФ по региону.

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