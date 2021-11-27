«Нам обещали увеличить пенсию!»: в Новосибирске накрыли юридическую контору, которая разводила пожилых людей на деньги

Пенсию обманутым сибирякам юристы, конечно, не увеличили. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске задержали группу юристов, которые арендовали офис на улице Гоголя: их подозревают в мошенничестве. На правозащитников поступило больше 70 заявлений. Среди пострадавших много пенсионеров. Трое правозащитников сейчас в СИЗО. По версии следствия, они зазывали людей на бесплатные консультации, заключали с ними договоры, брали деньги за юрсопровождение, но так и не оказывали услуг. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«ВАМ ТОЧНО НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ»

Тамаре Николаевне 81 год. Женщина давно на пенсии, но продолжает преподавать химию в институте. Осенью 2019 года она решила прийти в пенсионный фонд, чтобы разобраться в выплатах.

— Я узнала, сколько получают мои подруги, которые давно уже не работают. Сумма такая же, как и у меня. Мне показалось это странным, ведь я столько лет тружусь, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Николаевна. — Я зашла в интернет, увидела сайт про пересчет пенсий, номер этой юридической компании. Ну и позвонила. Меня пригласили на консультацию.

Пенсионерка без задней мысли пришла в офис на улице Гоголя. Сев за стол к одному из консультантов, она будто попала под волшебные чары. Говорит, юрист красиво расписал, что женщине точно недоплачивают 5 тысяч рублей ежемесячно, а он готов помочь в составлении заявления на перерасчет. Молодой человек обещал, что сам будет вести переписку с Пенсионным фондом. Еще и скидку за свои услуги предложил. Но что оказалось на деле?

— Я отдала в общей сложности 35 тысяч рублей. Мне составили документы и сказали, что и куда нужно отправлять, — продолжает пенсионерка. — Я отправила, а в ответ получила отказы как из федерального, так и из регионального пенсионного фонда.

Тогда пенсионерка снова пришла на консультацию.

— Я пришла с этими ответами к юристу и спросила: «Это вообще как? Вы же обещали». Он пообещал исправить ситуацию, но прошло уже два года, и никто ничего не сделал, никаких услуг они по сути не оказали, только заявления написали под копирку, — вздыхает пенсионерка.

Узнав о задержании уже знакомых ей юристов, пенсионерка пошла в полицию и написала заявление. Она хочет попробовать вернуть впустую потраченные деньги.

Сибирячка хотела пересчитать пенсию. Фото: предоставлено Тамарой Николаевной.

«Я КОПИЛ НА ОТПУСК»

Еще один пенсионер Владимир Левтов обратился за помощью к тем же юристам в ноябре этого года. Мужчина также хотел, чтобы сотрудники пенсионного фонда пересчитали ему выплаты.

— Самое интересное, что я тоже обратился в пенсионный фонд, но только московский и меня направили в эту организацию. Там мы заключили договор. За услуги я отдал 68 тысяч рублей! Эти деньги я копил больше двух лет — хотел в отпуск на юга съездить, — признался КП-Новосибирск Владимир Левтов. — Мне пообещали пенсию минимум 18 тысяч, а сейчас я получаю 12.

Новосибирец со спокойной душой доверил это дело юристам. Он был уверен, что это проверенные люди. А потом узнал об их задержании.

— Мы с одним из них даже съездили в пенсионный фонд, он там какие-то документы копировал. Плюс еще пообещали, что мне вернутся уплаченные деньги. Каким образом — юрист не объяснил, но говорил очень уверенно, — вспоминает пенсионер.

Мужчина копил деньги на отпуск. Фото: предоставлено Владимиром Левтовым.

О том, что юристы задержаны, Владимир Ильич узнал случайно. В очередной раз приехал в контору, а там все опечатано. После увидел в новостях сюжет об их аресте.

— Я очень расстроился, но ничего не поделаешь. Придется идти и писать заявление в полицию. Мне же нужно вернуть деньги, — говорит Владимир.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.