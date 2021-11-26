В шахте «Листвяжная» нашли одного выжившего

На шахте спасли еще одного человека. Фото: скриншот из видео

Настоящее чудо случилось на шахте «Листвяжная», где погибли более 50 человек. Горняки и спасатели отравились угарным газом, казалось, что никого спасти уже не удастся. Но днем 26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что как минимум один спасшийся есть.

- В шахте "Листвяжная" найден живой человек. Его везут в больницу. Подробности уточняются, - сообщил в соцсетях глава региона.

Напомним, трагедия на шахте случилась 25 ноября, когда у ночной и утренней смены произошла пересменка. Руководство «Листвяжной» задержали после трагедии на шахте: под стражу взяли 47-летнего директора, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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