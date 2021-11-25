«Они могут надеяться только на себя»: горняки, заваленные в шахте «Листвяжная», пытаются спастись в старом тоннеле

Спасатели приостановили поисковые работы. Фото: скриншот из видео

Горняки, заваленные в шахте «Листвяжная» в Белово в Кемеровоской области, сами пытаются спастись от дыма. Спасатели МЧС пока не могут им помочь, они временно приостановили поиски людей из-за сильной загазованности.

Напомним, что пожар в шахте произошел рано утром 25 ноября. В единую дежурно-диспетчерскую службу области о нем изначально сообщили, как о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. Позже стало известно, что пожар масштабный, погибли 11 человек - они отравились угарным газом. Часть людей смогла выбраться наверх, а около 40 человек остаются под землей. Они спасаются от дыма, прячась в тоннеле.

Трагедия на шахте унесла жизни 11 человек.

— Мой друг сейчас находится в шахте. Я постоянно на связи с его женой. По последним данным, глава местного МЧС совместно с губернатором приостановили поиски. Все из-за сильной загазованности. Мой товарищ вместе с бригадой не смогли выйти наверх по рабочему штреку (это горный тоннель, не имеющий непосредственного выхода на земную поверхность — ред), так как он завален. Поэтому они решили идти по старому штреку, перед тем, как они туда зашли — у них была еще связь с поверхностью. Никто не знает сейчас в каком этот путь состоянии: затоплен, не затоплен... Что сейчас там происходит — никто не знает. Мы просто молимся и надеемся, — рассказал КП-Новосибирск Евгений, друг одного из шахтеров. — У них не было другого выбора, как самостоятельно выдвигаться, они могут надеяться сейчас только на себя.

Как сообщает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, к операции по спасению людей привлечены 32 отделения горно-спасателей, это 214 человек. Им удалось дойти до места, где добывают горные породы, но потом спасатели были отозваны назад.

— Газовая обстановка по метану там более 6%, окись углерода больше 0,25%, что является взрывоопасной концентрацией. Высока вероятность взрыва. Было принято решение приостановить поисково-спасательную операцию до момента уменьшения концентрации газа, — сообщил Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

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