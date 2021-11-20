«Мы ее предупреждали, что порода в зоне риска»: сибирячка избила ветврача, узнав о смерти вислоухого кота-шотландца

Хозяйка погибшего кота напала на ветврача и расцарапала лицо. Фото: стоп-кадр.

Кастрация шотландского кота обернулась трагедией и скандалом в новосибирской ветклинике. Узнав о смерти питомца, хозяйка животного напала на девушку-ветеринара и администратора. В итоге у врача исцарапано лицо, она собирается подать заявление в суд.

«УКАЗЫВАЛА НА ОПЕЧАТКУ, КРИЧАЛА»

Скандал случился в ветклинике «Энималз» днем 16 ноября. В этот день ветеринар Екатерина проводила плановую кастрацию годовалого шотландского вислоухого кота, ввела анестезию, провела операцию. Однако животное умерло уже после всех манипуляций в своей клетке — остановилось сердце. Хозяйка и ее супруг узнали о смерти питомца и пришли разбираться в ветклинику. Момент потасовки попал на камеру наблюдения. Сначала хозяйка кота накинулась на доктора, потом их начали разнимать, досталось и девушке-администратору. Семья отказалась разговаривать с журналистами, поэтому суть конфликта мы передаем только со слов сотрудников клиники.

На ресепшене хозяйка предъявила претензию: в листе приема было написано, что перед операцией кот выдержал голодную диету. Она же утверждала, что это не так и сказала об этом заранее. Врач уточняет, что в листе приема опечатка, однако кот умер вовсе не из-за этого.

— Я позвонила хозяйке, чтобы сообщить ужасную новость о смерти питомца по кличке Локи, выразила соболезнования и пригласила ее в клинику, чтобы рассказать, как все было, и лично извиниться за то, что не смогла оправдать доверие. К сожалению, диалога не получилось: уже на ресепшене супруги вели себя вульгарно. Зайдя в кабинет, женщина практически не давала мне вставить слово, угрожала расправой. Указывала на опечатку в листе приема, где было написано, что животное выдержало голодную диету. А должно было быть написано, что не выдержало. Я возразила, что это несущественно и не может способствовать остановке сердца. В ответ хозяйка кота кинулась на меня, — описала события того дня КП-Новосибирск врач ветеринарной клиники Екатерина. — Но я все равно соболезную хозяйке. В моих действиях не было злого умысла, за каждого пациента я переживаю и борюсь как за своего.

У врача остались синяки и ссадины. Фото: личный архив.

КОТА УБИЛА ЕДА?

Женщина расцарапала врачу лицо, особенно в области глаза. Директор клиники уже в курсе ситуации.

— В тот день мне позвонил разъяренный мужчина, я успокоил его и пообещал, что мы назначим служебную проверку. Клиенту сообщили про безводную диету, но женщина сказала врачу, что покормила кота с утра. Однако умолчала, что сделала это за час до операции. Из-за слов хозяйки врач не посчитала это проблемой для операции, — пояснил директор ветклиники «Энималз».

После скандала супруги покинули клинику и оставили тело любимца в морге клиники, он лежит там несколько дней. Избитая сотрудница написала заявление в полицию.

Сотрудники клиники говорят, что для того, чтобы избежать трагедии, ветеринары рекомендовали обследование, но хозяева отказались от него.

— Женщина с питомцем пришла к нам впервые. Это был шотландский вислоухий кот по кличке Локи в возрасте одного года, родословная его неизвестна. Они записались на льготную кастрацию, в которую не входят услуги обследования сердца и УЗИ. Хотя девушки еще при записи предупреждали хозяйку, что эта порода в группе риска по инфаркту. Также женщину предупредили, что не надо кормить и поить кота за шесть часов до операции, — рассказала администратор.

Видимо, хозяйка кота покормила. Но врачи считают, что это вряд ли сыграло решающую роль.

КОММЕТАРИЙ ВЕТВРАЧА

«Вислоухие в зоне риска»

На сегодняшний день известно: кошки экзотических пород, таких как вислоухая шотландская или сфинкс, и даже обычных пород могут иметь скрытые патологии сердца, а именно гипертрофическую кардиомиопатию.

— Рекомендация Европейского совета ветеринарных врачей кардиологов: перед планируемой анестезией делать всем кошкам УЗИ сердца без исключения для выявления патологии сердца. К сожалению, гипертрофическая кардиомиопатия, иначе — порок сердца, у современных кошек не редкость. Болезнь проходит без внешних симптомов, но любая анестезиях , с правильными дозами с полной диагностиков и контролем может закончится гибелью кошки. Начинаются признаки отека легких: пена из пасти, хрипы, и за считаные минуты животное умирает. Бывает, что можно успеть откачать, но не всегда — сообщил ветеринарный врач одной из новосибирских клиник.

Однако в конкретной ситуации, выявить настоящую причину смерти возможно выполнив только вскрытие. Еда не является причиной смерти кота, если только у животного не началась рвота и не произошла аспирационная пневмония. И если кот не был достаточно обследован и была какая-либо скрытая болезнь сердца ,не стоит без оснований говорить что виноват врач или рассчитали не ту дозу наркоза , что является излюбленными комментариями обывателей.

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