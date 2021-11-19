Сибирячка избила ветеринара после гибели ее кота на операционном столе

Кошке делали кастрацию, ее сердце не выдержало Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске кошатница избила ветеринара клиники «Энималз» из-за того, что он не смог спасти ее кота, который умер после проведенной кастрации. Инцидент произошел 16 ноября в одном из филиалов ветклиники на улице Троллейной.

— Женщина резко встала и напала на ветеринара, которая в этот момент заполняла необходимые бумажки. У пострадавшей зафиксированы гематомы на лице и теле, также от рук агрессивной клиентки пострадала администратор клиники, которая пыталась разнять их. В полицию заявление написано уже, побои сняты, — прокомментировали КП-Новосибирск инцидент в ветклинике «Энималз».

Как объяснили в ветлечебнице, женщину предупреждали о том, что перед тем, как принести животное на кастрацию не нужно было его кормить.Однак она не последовала рекомендации. То, что питомец поел перед операцией, могло стать одной из причин трагедии. Известно, сердце кота не выдержало.

В ГУ МВД подтвердили КП-Новосибирск факт произошедшего и сообщили, что проводится проверка по инциденту.

— Поступили заявления от двух сторон участников конфликта. В рамках поступивших заявлений сотрудниками полиции проводится проверка на установление обстоятельств произошедшего. По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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