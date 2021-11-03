Отчима-тирана будут судить за истязания жены и детей под Новосибирском

Сибиряк использовал жесткие методы воспитания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкая история о семейном насилии в селе Кожура Убинского района стала известна благодаря неравнодушным соседям. В августе этого года люди случайно увидели, как пьяный отчим во дворе дома жестко воспитывает пятилетнюю падчерицу. Мужчина хватал ребенка на руки и с силой бросал о землю. Напуганная малышка истошно кричала. На помощь сестренке выбежал трехлетний братик, он в отчаянии хватал разгневанного отчима за штаны, пытаясь остановить вспышку агрессии. Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

— А дальше в бой вступила мать детей. Она не давала медикам осмотреть сына и дочку. Схватила девочку на руки и побежала прятаться по деревне. В итоге участковый и сотрудники опеки ее все-таки поймали, ребятишек забрали и увезли в районную больницу. К счастью, они не успели серьезно пострадать, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

К ситуации подключился Следственный комитет. Выяснилось, что мужчина достаточно часто поднимал руку не только на падчерицу, но и на 3-летнего мальчика, а также подобными методами воспитывал супругу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Отчима-изверга арестовали, он полностью признал свою вину в содеянном. Теперь садиста ждет суд.

— По данным следствия, обвиняемый проживал в доме по улице Восточная в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области совместно с 29-летней сожительницей и двумя ее малолетними детьми 5-ти и 3-х лет. Осознавая, свое физическое превосходство и испытывая к детям личную неприязнь, мужчина систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с января по август 2021 года наносил им побои, а также совершал насильственные действия, причиняющие физические и психические страдания. Кроме того, фигурант по делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил побои своей сожительнице, — прокомментировала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

В настоящее время детей вернули матери. Органы опеки продолжают держать на контроле ситуацию в этой семье.

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