Таксист из Новосибирска рассказал, как его завербовали в террористы через YouTube, он перечислил боевикам почти миллион рублей

Фаррух работал в Новосибирске таксистом.

Фаррух Сиддиков не похож на маргинала. Отучился в экономическом вузе, приехал в Россию в поисках лучшей жизни. Но подсел на ролики боевиков в интернете и сам решил взяться за оружие. Однако на вопрос о том, против кого хотел воевать, не смог ответить даже на суде.

- Против того, кто идет против нас. Я точно не знаю, кто там идет против мусульман. Я еще там не был, - простодушно говорил преступник на допросах.

На днях в Новосибирске Фаррух и его приятель Ислом Эгамбердиев получили приговор суда. Но они не единственные новобранцы, которых зовут в свои ряды сирийские боевики. О том, как вербуют жителей России, - в материале КП-Новосибирск.

РАБОТАЛИ В ТЕПЛИЦЕ, СМОТРЕЛИ РОЛИКИ

Фаррухжон родился в одной из бывших республик Советского Союза. После школы окончил экономический вуз, факультет туризма. Отметив 27-й день рождения, переехал вместе с другом в Россию. Осели в Бузулуке - городе Оренбургской области. Выгодную работу не нашли. Устроились в теплицы разнорабочими.

- С женщиной пообщались, она взяла нас в свою теплицу чистить снег. Потом я грузчиком был, а Ислом - шофером в той же теплице, - будет рассказывать на допросе Фаррух. - Денег мало, не хватало. Потом мы хотели поднять цену - не получилось.

Досуг у мигрантов был современным. Смотрели YouTube. И однажды увидели ролики про сирийских исламистов-радикалов. Увлеклись лекциями одного из террористических лидеров - Абу Салоха из запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Есть версия, что именно Абу Салох причастен к теракту в питерском метро. Он считает постсоветские страны в Центральной Азии нелегитимными, выступает за свержение власти в них и создание нового государства. Что не мешает ему быть подкованным знатоком Корана, который он интерпретирует каждый раз в нужном для себя контексте, и убедительным оратором. Его риторика и покорила двух неудачливых разнорабочих.

Иностранец финансировал боевиков и готовился к поездке в Сирию.

- В основном на лекциях призывали уезжать в Сирию. Воевать против тех, кто против мусульман, - объяснялся задержанный Фаррух Сиддиков.

- И что вы решили?

- Решили, что идти надо. Говорят: «Вы же наши! Что вы сидите?» Больше месяца мы слушали каждый день. Вдвоем хотели идти в Сирию. Потом я связывался с одним из боевиков. Он сказал, что с нами свяжется еще один человек.

Посредник связался. Договорился с адептами, что добираться будут через Сирию. Ислом переживал, что не сможет добраться из-за проблем с документами, но посредник заверил, что это не проблема.

- Менять фамилию не надо, ничего не надо: сделаем новый паспорт, - успокоил он.

«НЕ ЗНАЮ, ПРОТИВ КОГО ВОЙНА»

Несмотря на то, что два новоявленных радикала зарабатывали скромно, собеседник назвал им цену дороги до Сирии - по 1100 долларов с каждого. А пока фанатики копили деньги и готовились к «джихаду», сирийцы поручили им функции кассиров: получать от неких спонсоров деньги и переводить нужным людям.

Сиддиков счел это проявлением высшего доверия и охотно взялся за дело.

- Сколько раз вы осуществляли переводы, предназначенные для финансирования терроризма?

- 20 или 25 раз, - признается несостоявшийся туристический агент.

В ожидании своего «призыва» Ислом и Фаррух переехали в Новосибирск. Их встретил земляк - предложил жилье, привез в кафе, позвал посмотреть город. Сиддиков решил взять в компанию и его:

- Я ему рассказал, что к чему. Я его вербовал, говорил, что надо идти в Сирию.

После этих разговоров земляк стал сторониться подозрительных сородичей. Те сняли отдельное жилье на улице Доватора. Фаррух стал таксовать в Новосибирске и попытался завербовать других.

- Я говорил, что там джихад идет. Надо помогать воевать.

- Против кого?

- Против того, кто идет против нас. Я точно не знаю, кто там идет против мусульман. Я еще там не был. Война же идет.

ПООБЕЩАЛИ НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Пришлось приятелям вдвоем готовиться к дороге. Человек, видимо, отвечающий за трансфер новичков, инструктировал их по телефону. Сказал, что добираться из Новосибирска через несколько городов. Заверил, что на каждом этапе будут помогать специальные люди:

- Говорят, что везде есть свои люди, что мы не первые.

Мигранты готовились отправиться в путь уже через неделю. Но пришлось познакомиться с новосибирскими ФСБ.

Задержание мигрантов.

А теперь 1-й Восточный окружной военный суд вынес Фаррухжону Умар угли Сиддикову и Ислому Учкун угли Эгамбердиеву приговор.

- Иностранцы собирали на свои банковские карты денежные средства и переводили их за рубеж представителям террористических структур, всего ими перечислено свыше 860 тысяч рублей. Они признаны виновными в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, из которых им предстоит отбыть по 3 года в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе областного Управления ФСБ России.

Впрочем, если б эти двое успели вступить в ряды террористов, их участь тоже была бы мрачной. В Сирии подобных фанатиков ждет участь пушечного мяса и, скорее всего, скорая смерть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.