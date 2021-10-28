В Новосибирске двух иностранцев осудили за терроризм

В Новосибирске двух мужчин осудили за терроризм. Фото: другой источник.

В Новосибирске сотрудники УФСБ пресекли деятельность двух сторонников запрещенной организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Они вербовали жителей Новосибирской области на участие в террористической деятельности, а также финансировали терроризм. Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.

— Кроме вербовки и финансирования терроризма, злоумышленники намеревались выехать на территорию Сирии для участия в террористической деятельности. Иностранцы собирали на свои банковские карты деньги и переводили их за рубеж представителям террористических структур. В общей сложности они перечислили террористам более 860 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Известно, один из злоумышленников подрабатывал таксистом, а другой — не работал нигде, просто ждал отправки за границу.

Террористов удалось задержать. В отношении них возбудили и расследовали уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Их приговорили к 14 и 13 годам лишения свободы. Каждый из них три года пробудет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима

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