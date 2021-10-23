«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына»: отец Давида Манукяна рассказал о преследовании семьи

Семье известного артиста угрожали из-за бизнеса отца. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Игорь НИКОЛАЕВ

Ашот Манукян — отец известного блогера Давы, который запомнился широкой публике по яркому роману с Ольгой Бузовой. Пока Дава ищет новую невесту, записывает треки и выкладывает фото из московских клубов, его отец живет в Новосибирске. Здесь он больше известен не как родитель Давида, а как бизнесмен-строитель, попавший под уголовное преследование. История с незаконно построенным многоквартирным домом на окраине Новосибирска длится уже 8 лет.

Трехэтажный дом сильно выделяется на фоне частных коттеджей. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ.

ИЗ-ЗА ЧЕГО МАНУКЯНА ВЫЗВАИ В СУД

Ашот Манукян стал фигурантом уголовного дела из-за мошенничества, но впоследствии был амнистирован в честь 70-летия Победы. Мужчина построил в Новосибирске общественный коттедж. Но маленький частный домик, как рисовал строитель в документах, оказался многоквартирной коробкой: там 21 студия. Предприниматель продавал квартиры по низкой цене — от 600 тысяч рублей. Но стройка-то получилась незаконная. И Манукяна вызвали в суд.

Коммуникации в частном секторе на такое количество собственников не рассчитаны, и по решению суда трехэтажку должны были снести еще в 2014 году. Однако позже суд встал на защиту семей, купивших квартиры в проблемном объекте. Как дальше развивалась история скандального дома, увидел своими глазами журналист КП-Новосибирск.

«ЭТО НЕ БУДТКА ДЛЯ СОБАК, А НОРМАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»

Отделанный желтым сайдингом трехэтажный дом на улице 2-й Прокопьевской в Кировском районе сильно выделяется на фоне добротных частных коттеджей. Территория многоквартирника обнесена забором, внутри небольшая парковка для автомобилей, детская песочница и гора деревянных паллет, сваленных в кучу. Оказалось, что эти деревяшки вовсе не строительный хлам, а будущие дрова для растопки котельной. Один из жильцов дома заботливо пилит паллеты, готовясь к зимнему сезону.

Жильцы помогают заготавливать дрова. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ.

Во дворе хлопочет и Ашот Манукян. Журналиста встречает радушно, предлагает чай и с удовольствием проводит экскурсию.

— Тут у нас котельная на твердом топливе, уголь, дрова. Рядом — комната для кочегара, чтобы он мог есть, спать, смотреть телевизор. Хотим заключить договор на газ, это будет дешевле и удобнее: сможем подвести в квартиры горячую воду. Сейчас горячей воды нет, люди ставят себе бойлеры. В подъезде убирается женщина, она живет здесь же. Я ей плачу. Вчера обработали все специальной краской в целях противопожарной безопасности. Я считаю, что это не будка для собак, а нормальный жилой дом с человеческими условиями. И я не бросил тут никого, не убежал, не прячусь, слежу за всеми процессами. У меня теперь тоже здесь квартира, я тут живу, — рассказал КП-Новосибирск Ашот Манукян.

Отапливается многоквартирник углем и дровами. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Всего в трехэтажном доме 21 квартира. Практически сразу после покупки, когда многие жильцы столкнулись с проблемой оформления своих квадратных метров в собственность, а затем после первого решения суда о сносе дома люди попытались избавиться от спорных студий. Желающих купить, естественно, было мало.

— Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю. В итоге пять квартир я выкупил обратно, но часть семей еще остались, хотя я им предлагал отдать квартиру моего сына. Говорил: «Заходите, живите, только не ругайтесь». Они отказались. Некоторые до сих пор еще жалуются, — признался КП-Новосибирск Ашот.

Ашот Манукян живет в доме и заботится о его жильцах. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Мы позвонили во все квартиры на трех этажах. Многих не было дома. Одна пенсионерка не захотела изливать душу, хотя, по словам местных, она больше всех обычно возмущалась и судилась. Женщина поспешила мимо нас по своим делам. Но с некоторыми постояльцами пообщаться все-таки удалось.

ИСТОРИИ СЕМЕЙ

Юлия, молодая женщина, живет в однокомнатной студии с мужем и маленьким ребенком. Подрабатывает в этом же доме уборщицей. По соседству с ней поселился родственник с пятью детьми.

Евгений ютится в квартире с пятью детьми. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

— Супруга умерла полтора года назад. Живу один с детьми, самому старшему 12 лет. Мы специально снимаем рядом с Юлей — она помогает по хозяйству, где убрать, где приготовить, а я на шиномонтажке подрабатываю, — говорит многодетный отец Евгений.

Пять квартир, которые выкупил хозяин, теперь заселили его родственники. У входа в подъезд мы встретили племянника и его мать с детской коляской.

Люди хоть и живут тут в подвешенном состоянии без возможности оформить прописку, но условиями вполне довольны.

Юля живет в этом доме вместе с мужем и ребенком. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

АРЕСТ СНИМУТ, И ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ

Ашот Манукян признается, что на содержание дома тратит 300 — 400 тысяч в год. Часть средств на приобретение топлива он пытается собрать с жильцов, но платят не все.

К жилому корпусу пристроена кочегарка. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

— Где-то 2 тысячи в месяц за коммунальные услуги мы собираем. Это не много, но есть такие, кто не сдает. Да, я виноват, что так вышло с этим земельным участком, но я не отказываюсь от ответственности за этих жильцов, помогаю им чем могу, — уверяет хозяин трехэтажки.

В квартирах, куда нас впустили на экскурсию, действительно тепло, светло, есть туалеты, ванные и в целом созданы все условия. А в подъезде даже стоят цветы.

В подъезде чисто и уютно. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

— Мусор вывозят два раза в неделю. Сейчас приводим все в соответствие с установленными нормами и надеемся, что все проверки примут дом. А еще ждем, когда снимут арест, который суд когда-то наложил, и мне дадут оформить все через юстицию. Дальше все собственники смогут зарегистрировать на себя эти квартиры, и я наконец выдохну, — надеется Ашот Манукян.

ОТНОШЕНИЯ С СЫНОМ

Мужчина не скрывает, что часто гостит у сына в Москве, но при этом отмечает, что навсегда уезжать из Сибири не хочет.

— Я больше 40 лет назад приехал в Новосибирск из Армении учиться, да так и остался тут. Я люблю этот город, здесь много хороших людей. Конечно, я уже сто раз пожалел, что связался со строительством этого дома. Почти 9 лет решаю эту проблему, но дал себе слово, что доведу все до конца, — добавляет бизнесмен.

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