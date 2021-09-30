«Хорошо, что не инфекция»: стала известна причина гибели сотни грачей под Новосибирском

Птицы отравились химикатами. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, что странная история произошла в селе Усть-Тарка. На прошлой неделе на землю замертво упали около 200 птиц. Ветеринары сначала ошибочно приняли их за молодых воронов, но орнитологи уточняют: это все-таки грачи. Раньше такого в Усть-Тарке никогда не видели. Да и в самом регионе.

Мертвых птиц собрали работники местной администрации, кремировали. Несколько тушек отправили в лабораторию. Ветеринарным врачам нужно было выяснить, из-за чего погибли пернатые. Вдруг птиц погубила инфекция и она может угрожать другим животным?

— Я работаю врачом с 1975 года и вижу такое впервые. Сами шокированы. Погибло около 200 — 250 особей, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Кузлякин, начальник ГБУ «Управление ветеринарии Усть-Таркского района Новосибирской области».

Экспертиза не выявила у грачей инфекции, зато лаборантам удалось найти в крови пернатых опасное вещество — фосфорно-органическое соединение. Это химические препараты, которые используют для обработки растений и помещений от бактерий, инфекций. Скорее всего, птицы нашли его на складах, где хранят зерно, — уточнил главный ветеринар района.

Возможно, упаковка, где могли храниться препараты, разгерметизировалась.

— Для людей эти химикаты практически безопасны. Вред причинят, только если попадут на руки или же внутрь, — уверяет Сергей Кузлякин и добавляет, что те места, где были найдены птицы, в тот же день обработали депохлоридом кальция.

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