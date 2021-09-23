«Война укорачивала юбки»: как школьницы 1950-х устроили модную революцию в Новосибирске

Сибирячки преобразились, перейдя от строгих военных платьев к моделям в стиле Диор. Фото: Никита Манько // предоставлено Музеем Новосибирска

Во времена СССР Новосибирск считался третьей столицей моды — после Москвы и Ленинграда. Холодная война превратила небольшое ателье на Красном проспекте в Новосибирский дом моделей, а от местных показов мод были в восторге даже жены иранского шаха Техлеви и Рональда Рейгана. Как называли манекенщиц и как выглядело платье мечты — в репортаже с выставки «Мода на Красном».

ИЗ КОМСОМОЛОК В МАНЕКЕНЩИЦЫ

Музей города Новосибирска посвятил новую выставку женской и мужской моде 1950-х годов — первым манекенщицам, стилягам и зарождению дома моделей. После победы в Великой Отечественной войне женщины надели платья. Фасоны для советских модниц придумывали с оглядкой на французов.

СССР решил перегнать Запад и стал производить стильные вещи Фото: Никита МАНЬКО

В 1947 году модельер Кристиан Диор представил революционный фасон New Look — новый взгляд на женщину. Это было платье с покатыми плечами, тонкой талией и пышной юбкой. Историки говорят, что оно подчеркивало тонкую фигуру девушек, переживших голодные военные годы, и произвело революцию в мире моды. С началом холодной войны правительство СССР взяло курс на вооружение и в стране создавать новый образ советской женщины, подчеркивая ее красоту. По всей стране открывались дома моделей, Новосибирск стал третьим после Москвы и Ленинграда. Первых манекенщиц набирали прямо с улицы — искали на Красном проспекте — местном Бродвее, куда старшеклассницы и стиляги приходили на свидания.

Сибирские модницы удивляли публику на всесоюзных показах мод Фото: Никита МАНЬКО

— Я не думаю, что школьницы сильно стремились модно одеваться. Может быть, те старшеклассницы, которых находили на «Сибирском бродвее» просто были одеты в самое лучшее - что имели. На роль демонстраторов одежды Дом моделей выбирал девушек по фигуре, по волосам, по осанке, — рассказала куратор выставки Ирина Хлебникова.

Модельеры записывали хорошеньких девушек в манекенщицы — тогда их называли демонстраторами одежды. Устраивали выездные показы на заводах и предприятиях, проводили рабочим ликбез на темы фасонов, расцветок и стиля. Девушки на подиуме, можно сказать, защищали честь страны, ведь это тоже было состязание: советская женщина должна была выглядеть не хуже западной. Однако особого шика и блеска не было.

Новосибирский дом моделей открылся в 1948 году в маленьком ателье Фото: Никита МАНЬКО

— Не думаю, что первым демонстраторам одежды тогда завидовали. Когда в 50-х годах девушки на простой технике добирались на места демонстраций, их короба с демонстрационными нарядами везла лошадь на телеге — о какой зависти можно говорить? Демонстратор одежды — это был скорее приработок, почасовая работа. Девочки работали, немного помогали себя содержать. Но когда в конце 60-х и начале 70-х годов манекенщицы стали ездить заграницу — это стало восприниматься, как престижная профессия, — рассказала Ирина Хлебникова.

На рубеже 60-х мужчины носили вышиванки, подражая Хрущеву. А женщины подражали француженкам Фото: Никита МАНЬКО

Женщины относились к первым моделям без зависти и придирок, никто не воспринимал девушек превратно. Послевоенное общество было очень целомудренным. Поскольку СССР декларировало равные возможности для всех, то доярка, учительница и актриса — все мечтали походить на Людмилу Гурченко из фильма «Карнавальная ночь».

Жена будущего президента США Рейгана Нэнси (крайняя справа) была в восторге от детской моды Новосибирска Фото: Никита МАНЬКО

ЖЕНА РЕЙГАНА БЫЛА В ВОСТОРГЕ

Новосибирские манекенщицы произвели фурор в странах соцблока. Например, 19-летняя Галина Решетникова заняла первое место на Всемирном конгрессе в Польше. После войны в Новосибирск стали ездить высокие гости — президент Франции Шарль де Голль, вице-президент США Ричард Никсон, будущий лидер Рональд Рейган. Пока мужчинам показывали заводы и научные институты, их жен развлекали на показах мод. В Музее Новосибирска показывают фото — жена Рональда Рейгана Нэнси сидит в первых рядах детского показа мод и улыбается.

К походу в театр готовились несколько дней Фото: Никита МАНЬКО

ПЛАТЬЕ-МЕШОК

Некоторые мужчины привыкли судить о женской моде по длине юбки. Дерзкое мини до сих пор смущает поборников нравственности. Однако во время Великой Отечественной войны легкая промышленность почти не работала и женщины носили юбки до колен из-за дефицита ткани.

Историки моды говорят — в начале XX века дамы отказались от платьев в пол из-за научно-технического прогресса. Появились автомобили, трамваи — и в моду вошло макси. В годы НЭПа все носили платья чуть ниже колена, а в 1930-х — до середины икр. В годы войны был дефицит ткани, и женщинам пришлось носить юбки по колено. В 1950-х годах юбка опустилась чуть ниже колена и осталась там.

В 1960-х годах на Западе произошла сексуальная революция, а иконой стиля стала Твигги в платье-мешке. В СССР на фабриках такое не шили, но девушки старались подражать и не особенно скрывали это: на некоторых свадебных фото новосибирской молодежи можно увидеть невест в коротком платье и сапожках. Настоящий рок-н-ролл в Сибири!

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