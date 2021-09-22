«Как у Людмилы Гурченко»: новосибирцы воссоздали стильное платье 50-х годов

Дизайнеры воссоздали платье по фото. Фото: предоставлено Музеем Новосибирска

Новосибирские модельеры сшили модное платье середины 50-х годов по фотографии. Реконструкция попала на выставку Музея Новосибирска «Мода на Красном».

— Когда-то Красный проспект называли местным Бродвеем, а представителями Сибирского дома Мод часто становились новосибирские школьницы. На участке от кинотеатра Маяковского до Дома офицеров собиралась молодежь, здесь назначали свидания. А представители Новосибирского дома моделей выбирали манекенщиц с хорошей фигурой, часто среди старшеклассниц, — рассказала куратор выставки Ирина Хлебникова.

По словам историка, в начале 50-х годов Кристиан Диор произвел революцию в послевоенной моде, создав фасон платья New Look — покатые плечи, тонкую талию и пышную юбку. В середине 50-х годов мода добралась до СССР, а примером для советских модниц стала молодая актриса Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».

— Мы провели эксперимент. Было найдено старое фото с интересным орнаментом на платье. Мастерицы по черно-белой фотографии воссоздали принт, отпечатали его и сшили платье той эпохи. Теперь оно представлено на выставке на Романова, 26, — уточнили в Музее Новосибирска.

Так одевались юные модницы на Красном проспекте. Фото: предоставлено Музеем Новосибирска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.