Губернатор встретился с артистами Сибирского хора, вернувшегося с гастролей в Сирии

Губернатор Андрей Травников и директор ГАУК «Сибирь-Концерт» Екатерина Ковалёва. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Губернатор Андрей Травников 19 сентября встретился с артистами хора и поблагодарил их за выступление.

- Я специально посмотрел официальные страницы Дамасской оперы, нашего посольства в Сирии, где была прямая трансляция вашего выступления. По количеству просмотров, комментариев, лайков ваш концерт в топе. Спасибо, что моментально отреагировали на просьбу организовать гастроли сибирского коллектива в Сирию - в Дамаск и на авиабазу. Я не сомневался, что ваше выступление будет лучшим, но за такую четкую организацию спасибо. Сибирский хор в очередной раз не подвел, - обратился к артистам глава области.

Государственный академический русский сибирский хор - коллектив с богатейшей историей и широкой гастрольной географией. Но в Сирии артисты впервые, за два дня дали два концерта. Один - в привычной обстановке, на сцене Дамасской оперы, в большом зале на 1300 мест; второй - на авиабазе. И там, и там Сибирский хор произвел настоящий фурор.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

На встрече с губернатором артисты подтвердили, что Сибирский хор - это одна большая семья, которая во время выступления рассказывает зрителю историю всей своей жизни, где есть место и любви, и расставаниям, и войне, и празднику. Важно было передать эмоции, ощущения, смысл произведения людям другой нации, другой ментальности, говорящим на другом языке. С помощью звука, танца, манеры исполнения сделать это удалось.

Концерт в Дамасской опере шел полтора часа без перерыва, притом что местные жители привыкли посещать концертные программы, которые длятся 45 минут или час, не дольше. Однако никто не уходил, особенно внимательно слушали акапелльные, хоровые произведения. Это было сродни волшебству: зритель словно растворялся в музыке, рассказывают артисты. Специально для выступления в Сирии Сибирский хор пополнил репертуар и песней на арабском языке.

- Артисты вернулись другими… И это еще подлежит осмыслению - осмыслению причастности к событиям, участниками которых мы были и в Дамаске, и особенно на авиабазе Хмеймим. Зрительская аудитория концерта в столице Сирии была смешанной: и высокопоставленные представители сирийской стороны, и наши дипломаты, и военные, и обычные жители... Это был концерт новых ощущений, представлений, пониманий. Отчасти мы их где-то удивляли. То, что мы смогли донести до зрителя особенности сибирской ментальности как характера и мощной силы, было очевидно. Успех, безусловно, был. Артисты выступили блистательно, это бесспорный факт. Зал был покорен, - уверена директор ГАУК «Сибирь-Концерт», заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ковалева.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Второй концерт - на авиабазе - проходил в непривычных условиях. Вместо концертного зала - гигантский шатер-палатка, зрители - военнослужащие. Поэтому и репертуар Сибирский хор подобрал другой: было много военных патриотических песен. Кульминацией, вспоминают артисты, стало исполнение одной из самых задорных песен из репертуара коллектива - «Марусечки»: ее пели под гул самолетов. Об этом концерте, продемонстрировавшем удивительную гармонию военной мощи и художественной красоты, когда звуки взлетающих самолетов и звук оркестра, хора слились в единое произведение, у артистов особые воспоминания, говорит Екатерина Ковалева.

- Для меня останется вечной загадкой, как у артистов это получилось. Все наше выступление перед бойцами - это история общей энергетической силы, священный объединяющий нерв воина и артиста. В восприятии и понимании общего ощущения стояла Россия, мы были признательны друг другу. Обоюдное чувство благодарности стало неким приношением каждому в этом зале… Этим нашим чувствам невозможно дать определение - это нужно прожить. Это нечто более высокое, более совершенное, чем то, что мы наблюдаем в обычной жизни, - отметила директор ГАУК «Сибирь-Концерт».