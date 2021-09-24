«Завтра в школе будет интересно. Не советую приходить»: под Новосибирском подростков перепугали сообщения от анонима под ником Иуда

Школьников пугали странными сообщениями. Фото: соцсети/«Инцидент Новосибирск».

В Новосибирской области некто под ником Иуда обещал прийти и расстрелять учеников. Скриншоты его переписки с 8-ми и 9-классниками разлетелись по социальным сетям.

— Слышал, что было в Перми? Завтра произойдет тоже самое, — писал виртуальный Иуда детям из Станционно-Ояшинской средней школы.

Или вот:

— Завтра в школе будет очень интересно. Я бы не советовал тебе завтра к ней подходить.

Скриншоты таких переписок поставили на уши весь Мошковский район. Многие местные жители, видимо, испугавшись, не отпустили детей на уроки. По словам школьников, вместо 500 человек в школу пришли около 10 человек.

Отрывок того, что аноним писал школьникам. Фото: «Инцидент Новосибирск».

— Я сама не пошла, потому что испугалась. Мама меня поддержала. Говорят, что полиция приехала в школу и дежурит там еще со вчера, — рассказала КП-Новосибирск одна из учениц Станционно-Ояшинской школы в Мошковском районе.

Как говорят учащиеся, возле школы дежурят силовики, сотрудники ГБР, да и в самом здании они видят людей в форме. А вот дитектора школы нет на рабочем месте. По телефону корреспонденту КП-Новосибирск сказали, что он «где-то на территории».

Что касается анонима под ником Иуда, то его сейчас ищет полиция. Что грозит «шутнику», рассказал юрист Григорий Асташов.

— Следователи должны будут возбудить уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Уголовная ответственность наступает по ней с 14 лет. Здесь преступление совершено в отношении объекта социальной инфраструктуры. Человеку могут дать до 5 лет.

— А если ему нет 14 лет?

— Тогда его родители будут нести ответственность, но не уголовную. Они будут выплачивать материальный ущерб, установленный судом. Ведь полицейские работали, охрана, многие службы были задействованы для безопасности.

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