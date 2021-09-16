Самолет «Иркутск-Москва» экстренно сел в Новосибирске: стало плохо пассажиру рейса. Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 16 сентября, в Толмачево экстренно сел самолет «Иркутск-Москва» компании «Аэрофлот». Воздушное судно приземлилось, так как одному из пассажиров стало плохо. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аэропорта.

— На запасной аэродром прибыл самолет с больным на борту, — уточнили КП-Новосибирск в Толмачево.

Борт встречали врачи «Скорой помощи». Пассажира, которому стало плохо во время полета, увезли в больницу.

— У мужчины была аритмия. Его госпитализировали в областную больницу, — сообщила КП-Новосибирск главный врач Скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

В остальном посадка прошла в штатном режиме. Рейс из-за случившегося задержался. В столицу он прилетит в 14:40 по местному времени.

Ранее КП-Новосибирск писала о рейсе Париж-Токио, который экстренно сел в Новосибирске. Тогда стало плохо командиру воздушного судна — его госпитализировали в реанимацию.

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