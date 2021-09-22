«Призыв к убийству?»: жители Новосибирска спорят о выставке «48 часов» после трагедии в Перми

На окне написано: KILL, а на стенах - черепа. Фото: Виктория МИНАЕВА

Фестиваль современного искусства открылся в Новосибирск 17 сентября, его курирует немецкий институт. Один из павильонов мрачный и жуткий. Он стилизован под комнату подростка, где на стенах нарисованы черепа, под окном стоит телевизор и трижды написано слово KILL (в переводе с английского — «убить»). Народ после расстрела в пермском колледже взглянул на эту инсталляцию с ужасом. Люди пишут: «Зачем на стенах надпись «Убей»? Недавние трагедии говорят о необходимости снижения градуса насилия!». Мы собрали разные мнения, а также комментарии психолога — как такие инсталляции влияют на детей, могут ли подтолкнуть к преступлению?

Жутко, не правда ли? Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧТО ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ?

Елена Носова, пиар-менеджер Гете-института, Новосибирск:

— Фестиваль длился всего три дня, павильон в Центральном парке уже закрыт. Вообще, тема фестиваля звучала так: «Ошибка выжившего». Его участники показывали все, что у них в душе: от глубокого чувства тревоги до стратегий выживания в сообществе. В галерее в Центральном парке были представлены работы более 10 авторов, и каждый из них раскрыл тему по-своему. Возрастной ценз у инсталляции с комнатой подростка 18+.

Однако корреспонденты КП-Новосибирск видели на выставке маленьких детей.

«С РЕБЕНКОМ НУЖНО ГОВОРИТЬ»

Анна Тажеева, общественница и мама 12-летней девочки-подростка:

— Я бы пришла на такую выставку вместе с ребенком, несмотря на возрастной ценз. Ничего критически страшного там нет. В социальных сетях бывает контент и пострашнее, где есть и сцены насилия, и следы насилия. Я бы сходила с дочерью, чтобы посмотреть, есть ли у нее отторжение. Обсудила бы с ней, почему это вызывает отторжение, проговорили бы эмоции, которые у нее это вызывает. Ведь если с ребенком не говорить, то это потом и культивируется в его сознании в извращенное состояние.

Инсталляция в виде дома. Фото: Виктория МИНАЕВА

«МОЖЕТ СТАТЬ ТРИГГЕРОМ»

Дмитрий Клочков, клинический психолог:

— Сложно предугадать, как эта выставка повлияет на детей. Маленьким точно не стоит смотреть такое, потому что подобные картины могут их элементарно напугать. Для кого-то похожая выставка станет спусковым крючком для проявления накопившейся агрессии, может даже в виде шутинга (расстрел людей в общественном месте. — Ред.). Однако не стоит забывать, что таким триггером может стать также неправильное слово, фильм, запись в социальных сетях.

«УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В НОВОСИБИРСКЕ ЕЩЕ НЕ СТРЕЛЯЮТ»

Иван Квасницкий, православный активист:

— Идет ментальная война с очень сильным влиянием на мозг молодежи. в 2018 году было отмечено, что на молодежном фестивале Znaki была пропаганда терроризма и экстремизма. Его запретили проводить. Затем в городе один из театров ставил спектакль KILL, где все было в крови. Теперь вот это. Получается, что нас периодически призывают к убийству? Что будем делать с этой выставкой? Пока не знаю, мы соберемся и подумаем над этим вопросом.

Детская комната. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ?

На выставке были дети, несмотря на то, что указан возрастной ценз 18+. Как такое искусство отразится на детях и грозит ли организаторам наказание за это? По словам юриста, если дети были в сопровождении родителей, то обвинять некого.

Михаил Спиридонов, юрист:

— Если у выставки определен возрастной ценз, а его нарушили, то организаторам придется понести административное наказание. Это предусмотрено статьей 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». На граждан будет наложен штраф до 3 тысяч рублей с конфискацией предмета. Однако и родителям тоже грозит наказание по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит штраф до 500 рублей.

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