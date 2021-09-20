«Я думал, такая фигня только присниться может»: жесткая колонка о модной выставке «48 часов»

Современное искусство иногда не просто понять. Фото: Виктория МИНАЕВА

Под потолком висит огромный бумажный комок. Представьте - взять чистый лист, смять его хорошенько и на ниточках подвесить. Вот я вижу как раз такое, только бумаги - прям много. Как будто рулон обоев сжамкали. Этот комок висит на массивных металлических нитях. С двух сторон на бесформенную бумагу светят проекторы - показывают какое-то видео. Только совсем без сюжета. Так, набор кадров.

Скомканная бумага под светом прожекторов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Я думал, такая фигня только присниться может. Ан нет. Это я на современную выставку попал. И на эти сжамканные обои люди приходят поглядеть. Встают рядом и смотрят глубокомысленно, как кот на рыбов.

Павильон в Центральном парке. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ладно, давайте по порядку. В Новосибирск нагрянуло современное искусство - фестиваль «48 часов». «Дай, - думаю, - схожу, гляну…» Размотало этот фестиваль по всему городу - оказалось, что картин, скульптур и прочих инсталляций так много, что в одном выставочном зале не вместить. Так что хватило на 20 площадок. Хочешь - выбирай одну, хочешь - обойди все. Зрелище бесплатное.

Вся площадка украшена черепами. Фото: Виктория МИНАЕВА

Начинаю с Центрального парка. Там есть галерея, которая полностью отдалась под эти «48 часов». Захожу. Помещение - как большая однокомнатная квартира. Пол, стены, потолок - все черное. И повсюду белым нарисованы черепа. Череп в шляпе, череп с заячьими ушками, череп держит в зубах травинку, лягушка сидит на черепе… Прям какая-то избушка черепушек. И внутри нее - еще каморка. Со старым телевизором, диваном, гирляндой и перечеркнутыми надписями KILL. Все.

На стене написано «Убей». Интересно, какой посыл у этого арта? Фото: Виктория МИНАЕВА

Заходит молодежь, фоткается. Даже дети мелкие. Не сказать, что я прям моралист прожженный. Ну, черепа и черепа. Ничего страшного не вижу. Но в чем искусство-то? Дай молодому дарованию баллончик с краской - он такие же картинки намалюет. Никто никаких смыслов там не увидит, а вот пенсионерки жалобу в управляющую компанию накатают.

На выставке оказались и дети. Фото: Виктория МИНАЕВА

«Ладно, - думаю. - Когда впервые ешь оливки, они тоже на вкус дурацкие. Второй раз попробуешь, третий - и вроде уже нормально. Дай-ка я этого вашего искусства еще попробую».

Девушка держит связку с ярлыками. Фото: Виктория МИНАЕВА

Иду на другую площадку - творческое пространство «Арт Ель». Ну, там просто кровь из глаз. Не, это не метафора. Там на стене маска висит - женское лицо. А из глаз - красные ручейки. А на губах у маски - маска. Медицинская. Для тех, кто не понял месседж, рядом листочек с объяснялкой. Мол, это женщина оплакивает жертв коронавируса. Рядом стоит манекен с завязанными глазами, а на нем болтаются ярлычки с надписями. Тут уж я без подсказок понял: это про то, что люди склонны ярлыки навешивать. Жизненно? Да. Но на статус искусства тянет с трудом. Или я плохо разбираюсь?

Автор пояснил свое творение: оно про ковид. Фото: Виктория МИНАЕВА

Дальше - вообще туфта. Висит черно-белое фото: темный фон, а на нем белое что-то. Смотрел-смотрел - вроде негативный снимок женщины (не в том плане негативный, что плохой, а просто вместо черного цвета - белый и наоборот, фотографы поймут). Если такой кадр получался в эпоху пленочных фотоаппаратов, автор грустил и выбрасывал его - брак. А теперь - пожалуйста, выставка.

Не сразу я тут увидел девушку. А вы увидели? Фото: Виктория МИНАЕВА

Рядом вообще каля-маля на белом листочке. Я сперва думал, просто красная и черная краски размазаны, потом пригляделся - вроде человечки нарисованы. А в конце зала - диван, и к нему воздушные шарики привязаны. Стою и думаю: то ли диван для посетителей, чтобы отдохнули, то ли экспонат. Похоже, что второе.

Приобщаясь к культуре, направляюсь дальше - в Центр искусств на улице Свердлова. Там очередная площадка чуднОго фестиваля.

Ковер на веревочках. Можно и дома такой экспонат выставить. Фото: Виктория МИНАЕВА

Захожу - на лесках к потолку привязан ковер. Висит над полом - типа парит. Под ним - экран, и по нему съемка городских крыш. Видимо, с коптера снято. «В чем, - спросите вы, - идея?» Оказывается, типа ковер-самолет летит.

Вы ведь тоже в детстве такое рисовали, правда? Фото: Виктория МИНАЕВА

И под конец - самый шедевральный экспонат. Интерактивный. Висит на стене листок, и на нем написано, мол, залезьте на подоконник, позвоните на такой-то номер. Сейчас, думаю, как удивят меня…

Уголок инфантильности. Фото: Виктория МИНАЕВА

И удивили! Звоню, а там женский голос: «Сядьте поудобнее и начинайте дышать, а я под ваше дыхание подстроюсь». Вот натурально процедура такая: ты дышишь в трубку, и на том конце кто-то дышит. Я попыхтел полминуты, как в кабинете терапевта, думал, какая-то разгадка будет. Не-а, не было.

Посетителям предлагали посмотреть странные кадры. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Спасибо, - говорю. - Я закончил.

- Рада, что вам понравилось, - отвечает собеседница.

И это - тоже искусство. На этом подоконнике надо дышать. Фото: Виктория МИНАЕВА

А вам понравилось бы такое современное искусство?

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