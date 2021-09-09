Сибиряк написал картину, катясь на сноуборде, и продает ее за 1,5 миллиона рублей

Сибиряк прикрепил к левому плечу тент с холстом и красками и рисовал во время спуска со склона. Фото: кадр из видео.
На сайте объявлений «Авито» появилось необычное предложение: картину, написанную маслом, продают за 1,5 миллиона рублей. Ее автор - Михаил - родом из Новосибирска, Он назвал свою работу «Боль»: писал ее не в спокойной обстановке, а на склонах Шерегеша, скатываясь по ним на сноуборде.
Процесс рисования запечатлели на видео его друзья. А картину продает подруга художника, Анна.
— Продам эксклюзивную (единственную в своем числе и впервые во всем мире) картину, написанную в движении на сноуборде. Испытания, через которые пришлось пройти, закалили характер автора, в скором времени его ждет большой успех! Для ценителей искусств и тем, кто хочет приумножить свой капитал, рекомендую к приобретению! Размер 90 на 60 см, — написано в объявлении.
http://www.kp.ru/share/i/4/2223140/big.jpg
По словам девушки, картину художник написал еще в феврале 2020 года, но на продажу картину выставили неделю назад.
— Самое сложное было — создать конструкцию, которая бы удерживала кисти, краски, холст. Тент сделали из труб ПВХ, но немного прогадали — было очень больно при падении. Сейчас мы в такой ситуации, что очень нужны деньги, поэтому несколько картин продаем, включая эту. Мише постоянно приходят в голову невероятные идеи, и он их реализует вот таким образом. У меня восторг от его целеустремленности! Думаю, он пойдет далеко и покорит немало вершин, — рассказала Анна КП-Новосибирск.
Напомним, ранее другой новосибирец выставлял на продажу портрет Дональда Трампа за миллион рублей.
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