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Общество9 сентября 2021 11:36

Сибиряк написал картину, катясь на сноуборде, и продает ее за 1,5 миллиона рублей

Объявление выставили на «Авито»
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк прикрепил к левому плечу тент с холстом и красками и рисовал во время спуска со склона. Фото: кадр из видео.

Сибиряк прикрепил к левому плечу тент с холстом и красками и рисовал во время спуска со склона. Фото: кадр из видео.

На сайте объявлений «Авито» появилось необычное предложение: картину, написанную маслом, продают за 1,5 миллиона рублей. Ее автор - Михаил - родом из Новосибирска, Он назвал свою работу «Боль»: писал ее не в спокойной обстановке, а на склонах Шерегеша, скатываясь по ним на сноуборде.

Процесс рисования запечатлели на видео его друзья. А картину продает подруга художника, Анна.

— Продам эксклюзивную (единственную в своем числе и впервые во всем мире) картину, написанную в движении на сноуборде. Испытания, через которые пришлось пройти, закалили характер автора, в скором времени его ждет большой успех! Для ценителей искусств и тем, кто хочет приумножить свой капитал, рекомендую к приобретению! Размер 90 на 60 см, — написано в объявлении.

http://www.kp.ru/share/i/4/2223140/big.jpg

http://www.kp.ru/share/i/4/2223140/big.jpg

По словам девушки, картину художник написал еще в феврале 2020 года, но на продажу картину выставили неделю назад.

— Самое сложное было — создать конструкцию, которая бы удерживала кисти, краски, холст. Тент сделали из труб ПВХ, но немного прогадали — было очень больно при падении. Сейчас мы в такой ситуации, что очень нужны деньги, поэтому несколько картин продаем, включая эту. Мише постоянно приходят в голову невероятные идеи, и он их реализует вот таким образом. У меня восторг от его целеустремленности! Думаю, он пойдет далеко и покорит немало вершин, — рассказала Анна КП-Новосибирск.

Напомним, ранее другой новосибирец выставлял на продажу портрет Дональда Трампа за миллион рублей.

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Новосибирец написал картину маслом, стоя на сноуборде
Новосибирец написал картину маслом, стоя на сноуборде
В этом видео, я скатываюсь с горы Шерегеша на сноуборде и пишу картину голой рукой. это произошло в первые за всю историю человечества! 30.12.2019 г.КАРТИНА НА СНОУБОРДЕ Однажды я умер, или что-тот типа того, увидел что мы забираем после смерти! Это не деньги не власть не авторитет, не чего из материального забрать не сможем! . Мы забираем наше воспоминания, наш опыт) я не знаю куда мы отправляемся после смерти, но куда-то отправляемся! Я увидел всю свою прожитою жизнь, моё воспоминания мне не понравилось, потому как я не жил вовсе, делал то же что другие, работа, дом, кредиты, синька, не чего особого я так и не совершил в этой жизни! . Долго думал как дальше жить? Что мне делать? О чем бы я вспоминал с улыбкой? Перед смертью! . Тут мне пришла мысль, сделать то, чего ещё не кто не когда не делал, за всю историю человечества! Чтобы когда я уходил следующий раз, я широко улыбнусь зная что я сделал что-то новое) то чего ещё не кто, не делал) . Вот так год назад, мне пришла идея, написать картину на сноуборде!) Я продал все материальное, избавился абсолютно от всего, дабы начать жизнь с чистого листа, и уехал путешествовать. . Я написал картину, сжег трудовую, грамоты, и еще много чего) и это только начало! У меня ещё куча разных идей! Контакты: подписывайся на мой инстаграм https://www.instagram.com/erema_mikhail/?hl=ru подписывайся на канал: https://www.youtube.com/channel/UCcNG-gYvI0fQdsiyDLRl-SQ?sub_confirmation=1 Рекомендую к просмотру: 1) Картины на экстриме https://www.youtube.com/playlist?list=PLLRKbiY8I5Ph7SXqQnFy5MQTNhU_Ex4X6 О канале: Привет, моё имя Михаил для друзей Ерёма. Больше года назад я умер, увидел всю свою жизнь и себя со стороны! То что я увидел меня не обрадовало, я не жил вовсе! Я тупо топтался на месте. после этого я продал всё и уехал путешествовать и творить то что не кто не когда не делал) #экстремальныйтворец#адреналиновыйхудожник#универсальныйтворец

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