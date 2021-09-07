В поселке под Новосибирском в первый класс пошли всего два ребенка

В школе всего 31 человек. Фото: предоставлено героем публикации

Если в Новосибирске для новоприбывших школьников открывают дополнительные классы, то в области ситуация совсем иная. Корреспонденты нашли село, где первоклашек всего двое. Такая ситуация сложилась в поселке Радужный в Мошковском районе. Всего в этой школе учится 31 человек — столько же, сколько в Новосибирске в одном классе.

Миша и Карина сначала ходили вместе в садик, а теперь еще и за одной партой сидят. В этом году их статус дошколят сменился на более престижный — первоклассники.

— Маленький класс для нас не новшество. Например, в седьмом классе учится всего один человек. В некоторых — по три-четыре ученика, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Жевнерович, директор школы в поселке Радужный.

У такого положения есть свои плюсы: к каждому ученику удается найти индивидуальный подход, практически как в частной школе. Да и многие уроки проходят в объединении с другими классами. Например, первоклашки вместе со второклассниками встречаются на уроках ИЗО, труда, физкультуры — так интереснее, да и на две команды для игры поделиться можно. А на русском и математике они по отдельности, так как здесь программу под разновозрастных учеников не подогнать. Индивидуальный подход на занятиях — это, конечно, хорошо, однако у медали есть и вторая сторона.

— Мы мало куда можем съездить на экскурсии, потому что группы как минимум от 20 человек, а у нас столько не набирается — едут ведь, как правило, не все ребята. Да и кружков никаких тоже нет, потому что многие дети и так заняты дополнительным образованием: кто в музыкальную школу ходит, кто спортом занимается, — говорит Надежда.

В этом году, по официальным данным, за школьные парты в Новосибирске сели 206 тысяч учеников, 23 тысячи из них — первоклассники. Несмотря на пандемию, новый учебный год начался в очном режиме. Однако многие линейки 1 сентября в целях безопасности прошли без родителей.

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