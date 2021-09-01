В новосибирской школе открыли сразу 14 первых классов

В школе первоклашек встречали как звезд. Фото: Кристина ЛАЗАРЕВА

Больше двух сотен школ в этом году распахнули двери для первоклассников Новосибирской области. А в школе № 216 и вовсе настоящий «беби-бум»: там открыли сразу 14 первых классов. Почему ребятишек оказалось так много — в материале КП-Новосибирск.

ИЗ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС

Перед крыльцом школы красная ковровая дорожка, на которую вышли главные звезды этого дня — первоклассники. 504 ребенка — настоящий рекорд для школы!

— В этом году у нас 14 первых классов, год назад было на один меньше — 13. Жилмассив растет, жилье вводится в эксплуатацию, вот все и идут к нам, — рассказал КП-Новосибирск Александр Ситников, директор средней общеобразовательной школы № 216. — И буквы у нас с «А» по «Р». Мы не стали использовать «Ж», «З» и «И».

504 ученика услышали первый звонок. Фото: Кристина ЛАЗАРЕВА

Для того чтобы места хватило всем, пришлось переделать несколько кабинетов: три класса продленки, два класса информатики, кабинет английского заняли дети из начальной школы.

— Конечно, мы понимали, что будет перенабор, но желающих было еще больше. Если бы приняли всех, пришлось бы открывать 16 классов. Радует, что другие школы смогли принять часть детей под свое крыло, — продолжает Александр Ситников. — С кадрами у нас проблем нет: много молодых учителей, все первые классы будут учиться в первую смену.

ДЛЯ ОПОЗДУНОВ — 14 КЛАСС

А как же кормить всех первоклашек? С этим вопросом школе помогла… пандемия коронавируса. Многие классы приходили на учебу строго к определенному времени, поэтому столовая работала по графику и пюре с котлетой все получали вовремя.

С физкультурой тоже проблем не возникнет.

— Когда школа только открывалась, мы понимали, что детей будет много. У нас несколько залов, можно проводить восемь уроков физкультуры одновременно, — говорит директор.

К слову, самые дальновидные родители успели записать детей в школу еще весной, а вот те, кто пришел в конце июня и июле, сильно рисковали, поскольку желающих было много.

— Пришлось набирать 14-й класс, чтобы все были довольны, — добавляет Александр Ситников.

Кстати, совсем скоро в квартале от школы планируют строить дополнительное здание для начальных классов. Туда переведут около 2 тысяч учеников, и нагрузка на основное помещение станет поменьше. Так что потерпеть осталось немного.

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