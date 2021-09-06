Четвертая волна коронавируса в Новосибирске осенью 2021: вирусолог дал неожиданный прогноз

Вирусолог дал неожиданный прогноз насчет четвертой волны коронавируса в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Придет ли четвертая волна коронавируса в Новосибирск осенью 2021 года - важный вопрос, который волнует сибиряков. Ответить на него мы попросили вирусолога Александра Чепурнова, и получили неожиданный прогноз.

— Я считаю, что особого всплеска осенью нам ждать не стоит. Несмотря на то, что коронавирус у нас долгое время относили к сезонным заболеваниям, это лето смогло нам показать, что сезонность — далеко не решающий фактор для подъема заболеваемости. Поскольку все ожидали какого-либо роста числа заболевших весной, когда заболевания в целом у нас активны, но этого не произошло. Зато рост начался летом — и был связан с появлением нового штамма, — пояснил КП-Новосибирск Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. — Поэтому ждать сильного подъема заболеваемости именно осенью, полагаясь на сезонность, я бы не стал. Конечно, можно сказать, что немного заболеваемость возрастет, но это не будет слишком ощутимым. Резкий всплеск может произойти в том случае, если снова появится какой-нибудь новый штамм с совершенно другими характеристиками.

Вирусолог также отметил, что проводимая сейчас вакцинация пока что не сильно влияет на рост заболеваемости ковидом.

— Чтобы вакцинация сыграла какую-то значительную роль, она должна быть действительно массовой, чтобы прививка была поставлена как минимум у 70% населения. У нас пока не так. Поэтому, на мой взгляд, в том, что весной не было большого подъема, сыграло роль то, что большая часть активного населения — то есть, тех людей, которые в своей повседневной жизни наиболее контактны с другими людьми — уже успела переболеть ковидом и имела иммунитет, — пояснил Александр Чепурнов.

Напомним, по данным областного оперштаба, на утро 6 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 59514 случаев коронавируса, 165 из них — за последние сутки. В числе заболевших — 4 618 детей.

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