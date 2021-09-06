В Новосибирской области от коронавируса умерли 13 человек: среди них 41-летняя женщина

За сутки умерло 13 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 6 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 13 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 51, 81, 48, 63 и 76 лет и женщины в возрасте 41, 69, 72, 56, 75 и 76 лет и две женщины в возрасте 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 721 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 165 человек, с выздоровлением выписали 37 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 59 514 случаев коронавируса, в том числе у 4 618 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 48 232 пациента.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 1965 человек, в том числе 23 ребенка. В реанимации находится 162 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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