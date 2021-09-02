Зачем учителям по всей России платить зарплату 75 тысяч рублей

Артем Соловейчик. Фото: партия «Новые люди».

Один из ведущих российских экспертов в области современного образования и воспитания, кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Новые люди» Артем Соловейчик путешествует от Москвы до Владивостока на машине. Цель этого путешествия - общение с жителями крупных городов и маленьких поселков, обсуждение проблем образования: темы, которая особенно актуальна с началом нового учебного года. Накануне 1 Сентября Артем Соловейчик приехал в Новосибирск. Вместе с учителями и директорами школ за круглым столом он обсудил проблемы высокой загруженности учителей, низких зарплат, падение качества обучения и другие острые темы.

«УЧИТЬ НАДО, А НЕ НА СТУПЕНЬКУ РЕЙТИНГА СТРЕМИТЬСЯ!»

- Перед системой образования к 2024 году поставили цель войти в 10 стран мира. Но по показателям PISA мы далеки от этой цели, далеки от того уровня образования, которого нам хотелось бы. По запросу нашей партии ВЦИОМ провел большое исследование, где россиян спросили, кого бы они хотели, чтобы воспитывала наша школа. Люди ответили: «Нам нужны самостоятельные дети». Дальше их спросили: «Наша школа готовит самостоятельных детей?» 82% опрошенных ответили отрицательно. Это очень жесткий диагноз от всего сообщества страны. Значит, надо разбираться, почему это так. Что-то нужно делать, - с такого заявления Артем Соловейчик начал встречу в Новосибирске.

По поводу ЕГЭ, ВПР и ОГЭ Артем Соловейчик высказался довольно резко, считая, что на организацию таких проверок и экзаменов уходит слишком много денег. А сами они стали источником контроля детей, учителей и фактором огромной психологической нагрузки.

Фото: партия «Новые люди».

- Сейчас ЕГЭ даже как социальный лифт не работает. Раньше он был хорош тем, что можно было выбрать вуз в другом городе и поступить туда по результатам ЕГЭ. Но в последние годы я обнаружил, что с высоким баллом можешь поступить в любой вуз страны, но не на бюджет. Уже существуют такие схемы, и даже самый высокий балл не гарантирует попадание на бюджет. Система ЕГЭ слишком долго существует без изменений. И теперь мы имеем такую картину: внешне все прекрасно, но по факту одни делают вид, что учатся, вторые - что учат, третьи - что контролируют, а в целом контроль уже превышает все на свете, школы живут контролем, - отметил Артем Соловейчик. - Сейчас еще все школы решили прогнать по системе PISA (PISA - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. - Ред.), чтобы искусственно приблизиться к запланированным показателям. Но PISA не предполагает тренинга, она устроена по-другому. И по факту какая разница, какие мы в этом рейтинге - учить надо, а не на ступеньку рейтинга стремиться! Нам нужно время на учебу, а не красивая отчетность.

ЗАГНАННЫЕ ПЕДАГОГИ

По словам Артема, современная система образования сейчас - закостенелая неповоротливая машина. Проблемы обостряются тем, что к дефициту учителей добавилось возросшее количество ребятишек в школах. Сейчас не редкость увидеть три смены в школе и свыше 30 человек в одном классе. Учителям трудно справляться с таким количеством ребятни физически и психологически. Эта нагрузка гасит свет в глазах учителей, превращая их в машины, подавляя в них творцов, способных зажечь детские сердца.

- Сейчас в школах загнанные педагоги. А нам нужен свободный учитель, который учит детей и не отвлекается на все эти бюрократические бумажки и отчеты, - подчеркнул Артем Соловейчик.

Фото: партия «Новые люди».

Его слова подтвердила и учитель бердской школы № 9 Татьяна Орлова. Она рассказала, что сейчас в школах большой дефицит кадров.

- Чтобы получать более-менее приличную зарплату, учителям приходится стоять у доски сутками. И при этом социальный статус учителя с каждым годом снижается. А с 1 сентября у нас запускается модернизированная система электронной школы, электронный журнал, третья его версия. Это тоже съедает много времени. Мы думали, компьютеризация облегчит нашу жизнь, а оказалось - наоборот. У учителей просто не хватает на все сил. Мы завалены отчетами, бюрократической работой, а не обучением, - поделилась Татьяна Орлова.

«МЫ ДОЛЖНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ»

Среди возможных вариантов решения огромного кома проблем в российском образовании Артем Соловейчик выдвинул предложение отменить для учителей районный коэффициент.

- Наша партия предлагает ввести единую базовую федеральную ставку для учителей всей страны. Ведь по сути нет разницы, где учитель работает: в Новосибирске, на Камчатке или в Москве. Он делает одну и ту же работу. Эту ставку мы предлагаем ввести в размере 75 тысяч рублей. С запретом или ограничением брать 1,5 или 2 ставки. Чтобы учитель не выгорал. Эта сумма даст возможность преподавать 36 часов в неделю, а после работы прийти домой, посидеть у камина, укрывшись пледом, почитать книгу. Или просто поспать, выспаться, - считает Артем Соловейчик.

В конце встречи Артем Соловейчик подтвердил решительный настрой партии в вопросе реорганизации системы образования.

- Я лично верю, что мы это сделаем. Этим я занимаюсь всю свою жизнь. Я писал первый ФГОС, второй ФГОС, я вводил ЕГЭ. Сейчас пришло время модернизации. Развитие - это всегда выход из зоны комфорта. Да, мы, взрослые, адаптировались под сегодняшнюю ситуацию, но дети не адаптировались, и у них множество вопросов. И неважно сейчас, хотим мы что-то менять или нет, такой вопрос уже не стоит. Мы должны это сделать, - подытожил Артем Соловейчик.

Артем Соловейчик и Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Карасева так отозвалась о прошедшем мероприятии:

- Если говорить об эффекте сегодняшней встречи, то Артем Симонович ездит по всей стране и поднимает проблемные вопросы в каждом городе. Он собирает обратную связь от реальных людей, педагогов, директоров, учеников, представителей вузов, студентов. Мы никого не призываем ни к чему и никуда не зазываем. Но если тех, кто пришел на эту встречу, зацепила тема, она им близка, они могут примкнуть к нашему сообществу. «Новые люди» и есть то новое сообщество, которое объединяет неравнодушных людей, которые хотят изменить жизнь, попробовать вместе привнести в нее какие-то перемены.