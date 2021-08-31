«Они крыли нас матом»: подростки объяснили, зачем кидали палки в анимешников в Новосибирске

Нападавшие кидали палки. Фото: скриншот из видео/предоставлено очевидцами

Полиция разбирается в причинах потасовки в Новосибирске между толпой подростков и анимешников на улице Кропоткина в Заельцовском районе. Школьники подошли к фанатам японских мультиков и распылили в глаза одной из девочек перцовый баллончик, а остальных закидали палками. Корреспондент КП-Новосибирск нашла обе стороны конфликта и узнала обе версии событий.

«Я ЗАКАШЛЯЛСЯ, МНЕ СТАЛО ПЛОХО»

Артур* вместе с друзьями был на встрече анимешников в клубе на улице Кропоткина.

— Мы постоянно выходили на улицу подышать, потому что внутри было душно. Когда вышли в очередной раз, я почувствовал неприятный запах. У меня защипало в глазах, и мне стало плохо, — рассказал КП-Новосибирск Артур, один из участников потасовки.

По одной из версий, пока анимешники дышали свежим воздухом, к ним подошла компания местных подростков. У ребят завязалась словесная перепалка. В итоге один из школьников распылил перцовый баллончик прямо девочке в глаза.

— Затем они стали кидать в нас палки и оскорблять еще больше. Мы вызвали скорую помощь и полицию. Девочку увезли в больницу, — добавляет парень.

Девочке вызвали скорую помощь. Фото: предоставлено очевидцами.

«ОН ЗВАЛ ИХ ВЫЙТИ ОДИН НА ОДИН»

А вот и вторая сторона конфликта. Миша* вместе с друзьями пинал мяч на футбольном поле в соседнем дворе. В этот момент к ним подошла компания знакомых ребят.

— Они сказали, что там сходка анимешников, и позвали посмеяться над ними. Ну мы и пошли. Когда подошли первый раз, просто сидели и никому ничего не говорили. Зато они начали нас оскорблять. Они крыли нас матом, причем жестко. После этого мы ушли, — поделился с КП-Новосибирск Миша, один из участников конфликта.

По словам школьника, чуть позже он вернулся с той же компанией и встретил там друзей. Они-то и рассказали ему, что кто-то распылил девочке в глаза перцовку.

— Я был в шоке. Спросил, зачем это делать. Над ними же можно просто стоять и смеяться, что они одеты как клоуны и пропагандируют черт знает что. Над ними уже жизнь посмеялась. Потом они начали нас снимать. Мы попросили этого не делать, а в ответ — снова оскорбления. Ну, один из нашей компании начал в них кидать палки, чтобы те перестали снимать, — продолжает школьник. — А ведь мой знакомый звал его выйти один на один.

В итоге на место приехала полиция, и начались разбирательства. Как говорит Миша, со многих взяли объяснительные.

В ГУ МВД России по Новосибирской области официально прокомментировали инцидент между подростками и любителями японских мультиков.

— В полицию поступило сообщение о конфликте между подростками у дома по улице Кропоткина города Новосибирска. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники произошедшего, выясняются обстоятельства, — объяснили в пресс-службе.

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