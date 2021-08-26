«Ушел под воду мгновенно»: восьмилетний мальчик утонул в реке под Новосибирском

Дети купались без присмотра взрослых. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Трагедия произошла днем 26 августа в поселке Сузун под Новосибирском. Трое детей в возрасте от 8 до 10 лет отправились купаться на речку Верхний Сузун, пока родители были на работе.

— Дети плавали на матрасе, отплыли от берега. Там глубина небольшая, 2 — 3 метра, но течение сильное. Восьмилетний мальчик соскользнул с матраса и ушел под воду мгновенно, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Девочка, которая тоже была на матрасе, испугалась и поплыла к берегу, а второй мальчик стал пытаться спасти друга. Ребенок стал нырять, но не смог найти друга в воде. Тогда он выплыл на берег, позвал на помощь мужчину, который был у воды. Сузунец тоже бросился на поиски, но безрезультатно…

Купание в месте трагедии запрещено. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Взрослый вызвал скорую, приехали полиция и спасатели. Вскоре прибыли родители ребенка, начались поиски тела с помощью лодки.

После случившегося следователи начали проверку.

— Осмотрено место происшествия, опрашиваем очевидцев. По результатам проверки будет принято решение о том, возбуждать ли уголовное дело, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ МЧС

«Жара гонит детей в воду»

Спасатели МЧС предупреждают родителей: не оставляйте детей без присмотра.

— На территории Новосибирской области до конца недели сохраняется жаркая погода, граждане не упускают возможности искупаться в водоемах. Особую тревогу вызывают дети, оставленные на пляже без присмотра. Нередко дети отдыхают в запрещенных для купания местах, где не исследовано дно, сильное течение и есть другие опасности для жизни и здоровья. Просим родителей быть бдительными до окончания каникул и купального сезона, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Кстати, в области продолжается акция «Вода — безопасная территория», в которой участвуют сотрудники районных администраций, волонтеры, старосты сел, специалисты ГИМС МЧС. Они проводят профилактику несчастных случаев на воде и правил купания в разрешенных местах. Всего зона охвата включает 311 мест неорганизованного отдыха детей у воды и 22 официальных пляжа.

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