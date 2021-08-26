«Соскользнул с матраса»: в поселке под Новосибирском утонул 8-летний мальчик

В поселке Сузун в Новосибирской области утонул ребенок. Фото: Влад КОМЯКОВ

Днем, 26 августа, в поселке Сузун в Новосибирской области произошла трагедия. Там на реке Верх-Сузун утонул 8-летний мальчик.

— Трое ребятишек от 8 до 10 лет пошли туда купаться, пока родители на работе. Там на окраине поселка у нас такой дикий пляж есть. Дети залезли на один матрас, чтобы поплавать, и один мальчик сполз вниз и сразу ушел под воду. Дети стали звать на помощь взрослых, прибежал один мужчина, стал нырять, но так и не нашел ребенка, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Сейчас на месте трагедии уже работает полиция. КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства случившегося.

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