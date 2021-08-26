В Новосибирске столкнулись фура и пассажирский микроавтобус: пострадали семь человек

В аварии пострадали водитель и 6 пассажиров. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ночью в четверг, 26 августа, серьезная авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска: там столкнулись фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Ford Transit. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В 1.26 на улице Зеленодолинская в фуру врезался микроавтобус, - сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, Ford Transit вез пассажиров из Новокузнецка в новосибирский аэропорт: в нем находились 10 человек, в том числе ребенок. В какой-то момент водитель решил пойти на обгон, но маневр не удался.

- Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось:

- Серьезно пострадал 65-летний водитель автобуса: мужчину зажало в кабине, спасателям пришлось вытаскивать его из микроавтобуса. Его передали приехавшим врачам «Скорой помощи», - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Кроме того, помощь понадобилась еще шести пассажирам: троих из них вместе с водителем увезли в больницу.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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