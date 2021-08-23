«Почувствовала резкую боль в спине»: под Новосибирском школьница сломала позвоночник на батуте

Девочку занесло на батуте, и она неудачно упала на спину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН (архив КП)

В поселке Краснообск Новосибирской области пострадала 9-летняя девочка. Она прыгала на батуте в спорткомплексе, а потом упала и сломала себе позвоночник. Об этом КП-Новосибирск рассказала ее мама.

— Моя дочь очень осторожная, никогда не делает резких движений. Она как-то потеряла равновесие, и из-за пары неловких движений, когда она не контролировала свое тело, ее занесло на батуте. Вдруг дочь почувствовала резкую боль в спине. Мы вызвали «скорую» и уехали в травматологию на Красном проспекте. Там нам поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка». Теперь лечимся, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.

Сибирячка также поделилась, что администрация спорткомплекса не проследила за безопасностью детей.

— Рядом с батутом сидели молодые люди, которые отслеживали время пребывания на батуте, но то, что происходит внутри, они не контролируют совершенно. Хоть батут и уличный, но он закрытый: есть только вход и небольшие окошки, через которые можно посмотреть: большинство родителей так и пытались следить за своими детьми. Инструктора нет никакого, страховки на дочке тоже не было, — говорит женщина. — К тому же на батуте в то время было мало народу, никто никого не толкал. Сама по себе конструкция очень неустойчивая.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Минимум - компенсация, максимум - уголовная ответственность для владельцев батута

— В нашем городе такие травмы на батутах происходят регулярно. Вполне может быть, что ответственность понесет сам спорткомплекс и его руководство. Все зависит от того, насколько правильно был проведен инструктаж и был ли инструктор рядом с ребенком, была ли на ребенке страховка. В этом случае положена компенсация морального вреда, размер которой устанавливают родители, и компенсация затрат на лечение и реабилитацию. Дальше все зависит от степени вреда, который был причинен, руководство комплекса может быть даже привлечено к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Напомним, неделю назад в Новосибирске 9-летний мальчик также сломал себе позвоночник, прыгая на батуте.

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