В Новосибирске школьник сломал позвоночник, прыгая на батуте

Ребенка забрали в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 9-летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте. ЧП произошло в рабочем поселке Краснообск. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Мальчик пришел в игровой центр и пошел прыгать на батут. Там школьник неудачно упал и его отвезли в больницу, — объяснил источник.

Врачи осмотрели ребенка и поставили диагноз — закрытый перелом поясничного отдела.

Напомним, что в июне этого года 9-летний мальчик тоже сломал позвоночник, делая сальто на батуте. Врачи поставили диагноз «компрессионный перелом 4, 5 и 8-го позвонков».

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