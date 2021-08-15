В Новосибирске школьник сломал позвоночник, прыгая на батуте

Ребенка забрали в больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске 9-летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте. ЧП произошло в рабочем поселке Краснообск. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
— Мальчик пришел в игровой центр и пошел прыгать на батут. Там школьник неудачно упал и его отвезли в больницу, — объяснил источник.
Врачи осмотрели ребенка и поставили диагноз — закрытый перелом поясничного отдела.
Напомним, что в июне этого года 9-летний мальчик тоже сломал позвоночник, делая сальто на батуте. Врачи поставили диагноз «компрессионный перелом 4, 5 и 8-го позвонков».
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